71-Jähriger muss notoperiert werden: Urlauber prügeln in Santa Ponça auf Landsleute ein

Die Ortspolizei von Calvià hat zwei irische Urlauber festgenommen, die in Santa Ponça im Südwesten Mallorcas zwei Landsleute zusammengeschlagen haben. Der schwere Zwischenfall ereignete sich bereits Ende Juli, wurde aber erst jetzt bekannt. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, befand sich eine Urlauberfamilie in einem Tattoostudio, als die beiden 18-Jährigen hereinkamen.

Pöbelei im Tattoostudio

Ohne ersichtlichen Grund pöbelten sie die Mitglieder der Familie an und drohten ihnen mit Prügel. Die Mitarbeiter des Tattoostudios schmissen die beiden raus. Daraufhin stellten sich die beiden Urlauber gemeinsam mit sechs anderen jungen Leuten vor der Tür des Lokals auf und warteten auf die Familie. Als diese nach rund 40 Minuten das Studio verließ, verfolgte sie die Gruppe.

Ein Mitglied der Gruppe, ein 20-Jähriger, forderte die Verfolger auf, sie endlich in Ruhe zu lassen. Daraufhin fielen die beiden Jugendlichen, die ins Tattoostudio gekommen waren, über den 20-Jährigen und ein weiteres Familienmitglied, einen 71-Jährigen, her. Sie schlugen und traten auf die beiden ein und ließen auch nicht nach, als beide am Boden lagen.

Die Attacke ereignete sich vor einem Fast-Food-Lokal, in dem sich zu dem Zeitpunkt viele Leute befanden. Die Augenzeugen riefen die Polizei, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Eine Patrouille der Ortspolizei, die in der Nähe war, leistete Erste Hilfe und sendete eine Täterbeschreibung über Funk an die Kollegen. Die beiden Täter wurden nur wenige Minuten später von einer Streife erwischt.

Die beiden Opfer des Angriffs wurden in eine Klinik nach Palma gebracht. Der ältere Herr erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht und musste notoperiert werden. Der jüngere Mann trug ebenfalls Verletzungen im Gesicht davon, konnte die Klinik aber nach einer ärztlichen Untersuchung wieder verlassen.

Sechs Stunden in Untersuchungshaft

Die beiden Täter wurden der Guardia Civil übergeben, die die Ermittlungen übernahm. Am Tat nach der Festnahme wurden die 18-Jährigen dem Haftrichter in Palma vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an, die durch eine Kaution von je 2.000 Euro aufgehoben werden konnte. Die beiden jungen Männer verbrachten rund sechs Stunden im Gefängnis von Palma, bis sie das Geld zusammen hatten. Dann wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.