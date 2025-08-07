Komplizierte Rettungsaktion auf Mallorca: Guardia Civil befreit drei Bergsteiger von der Felssäule Agulla des Frare

Die Guardia Civil hat am Mittwochnachmittag (6.8.) drei Bergsteiger gerettet, die auf dem Felsen Agulla des Frare in der Gemeinde Escorca festhingen. Das gab die Polizeieinheit in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach erhielt die Rettungsleitstelle 112 die Information, dass drei Personen an der eindrucksvollen Felssäule in Not geraten waren.

Einer der drei Bergsteiger war gestürzt und rund zehn Meter in die Tiefe gefallen, bevor er vom Sicherheitsseil aufgefangen wurde, wo er rund hundert Meter über dem Boden verletzt hängen blieb. Die anderen beiden befanden sich an zwei unterschiedlichen Stellen des Felsens und kamen ebenfalls nicht weiter.

Kompliziertes Manöver

Die Bergrettung der Guardia Civil schickte einen Helikopter. Zuerst wurde der verletzte Mann gerettet. Dieses Manöver war besonders kompliziert, da der Retter den Bergsteiger erst sichern musste, bevor er das Sicherheitsseil durchtrennen konnte, an dem der Mann festhing. Auch die Bergung des zweiten Wanderers, der sich in mittlerer Höhe befand, gestaltete sich schwierig. Dieser musste ebenfalls per Seil in den Hubschrauber gehoben werden. Der dritte Mann hatte es an die Spitze von der Agulla des Frare geschafft. Er konnte ohne Hilfe der Retter in den Hubschrauber springen.

Die beiden unverletzten Bergsteiger wurden an der Helikopterplattform beim Stausee abgesetzt. Der dritte Mann, der über starke Kopfschmerzen klagte, wurde ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht.

Die Agulla des Frare (wörtlich: Mönchsnadel) befindet sich in der Nähe von Mallorcas höchstem Berg, dem Puig Major. Von oben bietet sich eine spektakuläre Sicht über die Tramuntana. Der Aufstieg gilt als schwierig und sollte nur von erfahrenen Bergsteigern unternommen werden. Inwieweit die Bergsteiger sich überschätzt hatten oder durch andere Umstände in die Notlage gekommen waren, war zunächst nicht bekannt.