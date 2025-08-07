Mögliche Vergewaltigung an der Playa de Palma: Opfer weigert sich, die Tat anzuzeigen

Rätselhafter Fall auf Mallorca: Ein 16-jähriges Mädchen machte am Dienstagmorgen (5.8.) zunächst an der Playa de Palma auf sich aufmerksam, um auf eine Vergewaltigung hinzuweisen, wollte im Anschluss mit der Nationalpolizei aber nicht über das Geschehene sprechen. Die Beamten ermitteln nun weiter, um Anhaltspunkte für eine Straftat und die möglichen Täter finden zu können.

Wie bisher durch Zeugenaussagen und Nachforschungen der Nationalpolizei bekannt ist, wurde das Mädchen am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr im Carrer Llaüt an der Playa de Palma in Begleitung zweier deutscher junger Männer gesehen. Kurz darauf warf sich die 16-Jährige in der Nähe auf ein fahrendes Auto und bat die Fahrerin um Hilfe. Sie gab an, dass sie von zwei Männern vergewaltigt wurde.

Autofahrerin glaubt dem Mädchen

Die Autofahrerin glaubte der jungen Frau, weil diese äußerst nervös war und Verletzungen im Gesicht aufwies. Zur Hilfe gerufene Beamte der Nationalpolizei wollten die Ermittlungen aufnehmen, doch die 16-Jährige weigerte sich nun, über das Geschehene zu sprechen und die Straftat anzuzeigen. Die Polizisten konnten zumindest herausfinden, dass das Mädchen weinend in der Umgebung gesehen wurde und dass es mehrere Passanten wegen der Vergewaltigung um Hilfe bat.

Nun ermittelt die Nationalpolizei weiter, um herauszufinden, ob es wirklich zu einem Sexualdelikt gekommen ist oder nicht. Unter anderem werten die Beamten Überwachungskameras der Umgebung aus und suchen nach Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten. /jk

Abonnieren, um zu lesen