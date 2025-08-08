Balearen verzeichnen Rekordbevölkerung: 95 Prozent der neuen Inselbewohner stammen aus dem Ausland

Die Bevölkerung auf Mallorca wächst weiter. Am 1. Juli zählte die Insel 971.369 Einwohner, wie die neuesten Daten des spanischen Nationalen Statistikinstituts (INE) zeigen. Das entspricht einem Anstieg um 0,92 Prozent im zweiten Quartal des Jahres. Auch auf den Nachbarinseln Menorca und Ibiza steigt die Bevölkerungszahl stetig. Dagegen verzeichnet Formentera als einzige Insel einen Rückgang: minus 0,35 Prozent auf 11.548 Einwohner.

Insgesamt leben 1.251.086 Menschen auf den Balearen. Das bedeutet ein Wachstum um 0,42 Prozent im zweiten Quartal des Jahres im Vergleich zum vorherigen. Damit belegt der Archipel im landesweiten Vergleich den dritten Platz unter den autonomen Regionen mit dem höchsten Bevölkerungswachstum, hinter Aragón mit 0,91 Prozent und der Comunitat Valenciana mit 0,50 Prozent. Die Bevölkerungszahl auf den Balearen erreichte damit einen neuen Höchststand, wobei fast 95 Prozent des jährlichen Bevölkerungswachstums von 12.501 Personen aus dem Ausland stammen.

Woher kommen die neuen Inselbewohner?

Laut INE zogen zwischen Januar und Juni 3.340 in Kolumbien geborene Menschen auf die Balearen. Sie bilden damit die größte Gruppe unter den neuen ausländischen Bewohnern. Es folgen Argentinier mit 1.930 Zuzügen und Marokkaner mit 1.170.

Wohin ziehen die Bewohner der Balearen?

Der Bericht zeigt auch die andere Seite der Entwicklung: die Auswanderung. Im gleichen Zeitraum verließen 730 kolumbianische Staatsbürger die Inseln. Es folgen Deutsche mit 470 Wegzügen und Italiener mit 420.

Ausländische Bevölkerung wächst dreimal so schnell wie die spanische

Die im Ausland geborene Bevölkerung nahm im Vergleich zum Juli des Vorjahres um 3,42 Prozent zu und wuchs damit dreimal so schnell wie die in Spanien geborene Bevölkerung, deren Zahl nur leicht um 0,07 Prozent stieg.

In absoluten Zahlen leben 359.196 im Ausland geborene Menschen auf den Balearen, während 891.890 der Inselbewohner in Spanien geboren wurden. Bezüglich der Staatsangehörigkeit besitzen 268.212 Personen einen ausländischen Pass, was einem jährlichen Anstieg von 1,84 Prozent entspricht. Die Zahl der Menschen mit spanischer Staatsangehörigkeit stieg um 0,79 Prozent auf 982.874. Spanien bietet ausländischen Mitbürgern, je nach Herkunft zu unterschiedlichen Bedingungen, die Möglichkeit, die spanische Staatsbürgerschaft anzunehmen.