Deutscher festgenommen, der mit einer Axt auf seine Mitbewohnerin losgegangen sein soll
Die Frau zahlte seit Monaten keine Miete. Der Mann forderte die Schulden ein
Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Mittwoch (6.8.) einen 44-jährigen Deutschen festgenommen, der mit einer Axt auf seine Mitbewohnerin losgegangen sein soll. Auslöser des Streits waren wohl Mietschulden. Ein Polizeisprecher bestätigte der MZ eine Meldung der mallorquinischen Zeitung "Ultima Hora".
Die Frau mietete sich mit ihrer minderjährigen Tochter in der Wohnung des Deutschen in Palmas Stadtviertel Son Sardina ein. Mehrere Monate lang blieb sie offenbar die Miete schuldig. Laut der Frau habe der Mann sie an dem Mittwoch zur Rede gestellt und sich dabei eine Axt geschnappt, die er sonst im Bad aufbewahrte.
Deutscher leugnete die Tat
Die Mutter schnappte ihr Kind und sperrte sich in ein Zimmer ein. Von dort bat sie einen Freund um Hilfe. Der zögerte nicht lange und wählte den Notruf. Die Polizei fand den Deutschen wie auch die Frau in einem sehr aufgeregten Zustand vor. Die Beamten führten den 44-Jährigen ab. Auf der Wache leugnete der Deutsche, die Frau mit der Axt bedroht zu haben. Bei dem Werkzeug handle es sich um ein Deko-Element seiner Wohnung. Er gab zu, die Mieterin zur Zahlung der Miete aufgefordert zu haben.
Die Nationalpolizei brachte ihn im Anschluss an das Verhör zum Untersuchungsgericht. Wie dort der Richter entschied, ist nicht bekannt.
