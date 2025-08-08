Die Temperaturen bleiben hoch, der Wetterdienst verzichtet aber auf eine Hitzewarnung

Der staatliche Wetterdienst Aemet hat die Warnung vor der Hitzewelle in Spanien bis mindestens nächste Woche Mittwoch verlängert. Mallorca ist weiterhin davon ausgenommen. Auf der Insel gilt am Freitag nochmal die Warnstufe Gelb, danach läuft die Hitzewarnung vorerst aus. Die Temperaturen bleiben aber sommerlich hoch.

Die Warnstufe am Freitag gilt im üblichen Zeitraum von 12 bis 19 Uhr im Süden und der Inselmitte. Die Höchstwerte liegen bei 36 Grad am frühen Nachmittag. Laut Wetterkarte soll es in Palma bei 32 Grad jedoch deutlich kühler bleiben. Am Abend tauchen am Himmel ein paar Wolken auf. Die Wassertemperaturen an den Stränden liegt bei 28 Grad. Um 20.54 Uhr ist Sonnenuntergang.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Tiefstwerte in der Nacht betragen zwischen 19 (Inselmitte) und 22 Grad (Palma). Sonnenaufgang ist am Samstag um 6.56 Uhr. Die Höchsttemperaturen sinken um ein Grad, was für den Wetterdienst ausreicht, um auf die Warnstufe Gelb zu verzichten. Ein paar mehr schattenspendende Wolken ziehen am Himmel entlang.

Am Sonntag scheint die Sonne ununterbrochen. Die Temperaturen bleiben unverändert: 35 Grad in der Inselmitte, 30 bis 34 Grad an den Küsten.

Zum Start in die neue Woche dürfte die Hitzewarnung zurückkehren. Die Temperaturen steigen wieder. In der Inselmitte werden es 37 Grad. Laut derzeitiger Prognose geht es im Wochenverlauf sogar auf 38 Grad hoch. Ein Wetterumschwung ist aktuell nicht in Sicht. Die sommerlich hohen Temperaturen bleiben Mallorca eine ganze Weile erhalten.

Wann kommt der Kaltlufttropfen?

In einer Woche beginnt dann jedoch langsam der Zeitraum, in dem der Kaltlufttropfen wahrscheinlicher wird. Der bringt mögliche Regenschauer, Gewitter und Sturm auf die Insel. Diese feuchte Phase zieht sich gewöhnlich durch den Herbst. Wobei es dann immer noch hin und wieder heiße und sonnige Tage mit über 30 Grad gibt.