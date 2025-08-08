Leiche eines Mannes in Manacor gefunden – Ermittler gehen von Gewaltverbrechen zwischen Obdachlosen aus

In der Nähe des Krankenhauses Manacor ist am Freitagvormittag (8.8.) die Leiche eines Mannes gefunden worden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca berichtet, alarmierte eine Frau gegen 11.30 Uhr die Sicherheitskräfte, nachdem sie den leblosen Körper des Mannes in einem leerstehenden Haus gefunden hatte. Offenbar lebten die Frau und das Todesopfer zusammen mit anderen Leuten in der Ruine.

Mordkommission übernimmt

Eine erste Untersuchung des Leichnams ergab, dass der Mann eines gewaltsamen Todes gestorben sein könnte. Daraufhin sicherte die Nationalpolizei den Fundort ab. Die Mordkommission übernahm den Fall. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mann bei einem Streit zwischen Obdachlosen ums Leben gekommen sein könnte. Demnach war er am Donnerstagnachmittag sehr aufgebracht und habe das Haus verlassen, um in einem nahe gelegenen Supermarkt Alkohol zu kaufen.

Von dem Täter fehlt jede Spur. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen Ausländer halten dürfte. /pss