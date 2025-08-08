Supermond im August auf Mallorca: Wann man ihn am besten sieht

Nur wenige Tage bevor die Perseiden am 12. August den Nachthimmel erhellen, erwartet die Insel ein weiteres astronomisches Ereignis: Der Supermond – einer der größten und hellsten des Jahres – wird dann in voller Pracht zu sehen sein. Vorausgesetzt, der Himmel bleibt klar, steht Astronomie-Fans, Fotografen und Himmelsbeobachtern ein eindrucksvolles Schauspiel bevor.

Was ist ein Supermond?

Ein Supermond tritt auf, wenn der Vollmond mit dem erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn – dem sogenannten Perigäum – zusammenfällt. Dadurch erscheint er bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller als gewöhnlich. Auf Mallorca wird der Mond gegen 20:36 Uhr aufgehen – direkt nach Sonnenuntergang. Die beste Zeit, um den Supermond zu beobachten ist voraussichtlich zwischen 21 und 23.30 Uhr.

Es handelt sich bereits um den zweiten Supermond des Sommers. Der erste war am 10. Juli zu sehen. /amb