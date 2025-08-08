Supermond im August auf Mallorca: Wann man ihn am besten sieht
Noch bevor der Perseidenstrom – auch bekannt als „Tränen des Laurentius“ – den Himmel über Mallorca erleuchtet, wird ein weiteres faszinierendes Himmelsereignis stattfinden: der Supermond
Nur wenige Tage bevor die Perseiden am 12. August den Nachthimmel erhellen, erwartet die Insel ein weiteres astronomisches Ereignis: Der Supermond – einer der größten und hellsten des Jahres – wird dann in voller Pracht zu sehen sein. Vorausgesetzt, der Himmel bleibt klar, steht Astronomie-Fans, Fotografen und Himmelsbeobachtern ein eindrucksvolles Schauspiel bevor.
Was ist ein Supermond?
Ein Supermond tritt auf, wenn der Vollmond mit dem erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn – dem sogenannten Perigäum – zusammenfällt. Dadurch erscheint er bis zu 14 Prozent größer und 30 Prozent heller als gewöhnlich. Auf Mallorca wird der Mond gegen 20:36 Uhr aufgehen – direkt nach Sonnenuntergang. Die beste Zeit, um den Supermond zu beobachten ist voraussichtlich zwischen 21 und 23.30 Uhr.
Es handelt sich bereits um den zweiten Supermond des Sommers. Der erste war am 10. Juli zu sehen. /amb
- Warum Mallorcas Strandbars trotz Urlaubermassen leer bleiben
- Corona-Inzidenz steigt spürbar an: Tests verkaufen sich wieder wie warme Semmeln
- Entspannung vom Gerichtsprozess: Gerhard Delling und Christina Block haben sich ein Ferienhaus auf Mallorca gekauft
- Er ist sehr schwach, schläft fast die ganze Zeit nur': ein Funken Hoffnung bei 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Thommy Schmelz?
- Leichtflugzeug vor Mallorca ins Meer gestürzt: Was bislang bekannt ist
- 71-Jähriger muss notoperiert werden: Urlauber prügeln in Santa Ponça auf Landsleute ein
- Mögliche Vergewaltigung an der Playa de Palma: Opfer weigert sich, die Tat anzuzeigen
- In diesen Orten auf Mallorca gilt eine Hitzewarnstufe