Nach Leichenfund in Manacor: Hauptverdächtiger nach Fahndung festgenommen

Im Fall um den Mann, der am Freitagvormittag (8.8.) tot in der Nähe des Krankenhauses von Manacor aufgefunden worden ist, haben die Beamten der Nationalpolizei am Freitagabend einen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, für den Tod eines 50-jährigen Mannes verantwortlich zu sein.

Wie Zeugen berichteten, war der Hauptverdächtige wohl in eine gewalttätige Auseinandersetzung mit dem Opfer verwickelt gewesen, kurz bevor dieser leblos aufgefunden wurde. Nach einer mehrstündigen Fahndung konnten die Ermittler den Mann schließlich auffinden und festnehmen.

Zum Hergang

Es war gegen halb zwölf am Freitagvormittag gewesen, als eine Frau den Rettungsdienst alarmierte. Der Mann, mit dem sie in einem ruinösen Haus neben dem Krankenhaus von Manacor hauste, sei verstorben. Eine Polizeistreife traf umgehend an dem Unterschlupf ein, der häufig Obdachlosen als Rückzugsort dient. Nachdem die Beamten den Leichnam untersucht hatten stand schnell fest, dass Anzeichen einer gewaltsamen Todesursache vorlagen. Sie schalteten die Kollegen der Mordkommission und der Kriminaltechnik ein. Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens brachten den Körper ins Institut für Rechtsmedizin in Palma, wo eine Autopsie durchgeführt werden soll.

Wie sich nach Gesprächen mit Augenzeugen herausstellte, hatte sich kurz zuvor noch ein weiterer Mann in der Baracke befunden, der mit dem Opfer in Streit geraten war. Um den mutmaßlichen Täter zu finden, organisierten die Einsatzkräfte Kontrollen im gesamten Gemeindegebiet Manacor und waren schließlich erfolgreich: Gegen 19.30 Uhr nahm eine Streife der Nationalpolizei den Gesuchten fest. Er wird nun des Totschlags verdächtigt. Die Mordkommission der Nationalpolizei setzt ihre Ermittlungen fort, um den Fall vollständig aufzuklären. /somo