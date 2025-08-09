Ohne Führerschein und TÜV: schwerer Autounfall bei Cala Ratjada

Ohne gültige Papiere: Ein 22-jähriger Mann hat am Freitagabend (8.8.) bei einem schweren Verkehrsunfall in Capdepera schwere Verletzungen erlitten. Er hätte eigentlich gar nicht am Steuer sitzen dürfen.

Zu dem Vorfall kam es gegen 23.10 Uhr auf der Ma-15, die von Capdepera nach Cala Ratjada führt. Wie Rettungskräfte berichten, verlor der Fahrer nahe des Fußballplatzes von Capdepera die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den Seitenstreifen und eine Verkehrsinsel, woraufhin sich das Auto überschlug.

Kein Führerschein und kein TÜV

Der Mann wurde im Wagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma sowie weitere Verletzungen und wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei besaß der Fahrer weder einen Führerschein noch eine Versicherung, zudem hatte das Fahrzeug keine gültigen TÜV (in Spanien ITV). Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen. Während der Rettungsarbeiten blieb der betroffene Straßenabschnitt gesperrt, ist mittlerweile aber wieder geöffnet.