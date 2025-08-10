Mann ertrinkt an Palmas beliebtem Stadtstrand El Molinar
Badegäste hatten den 84-Jährigen leblos im Wasser treibend vorgefunden.
Ein 84-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen (10.8.) an Palmas Stadtstrand in El Molinar ertrunken. Das gaben Rettungskräfte bekannt.
Wie der Rettungsdienst SAMU 061 mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 11.15 Uhr. Andere Badegästen waren auf den Mann aufmerksam geworden, weil er reglos im Wasser trieb. Nachdem sie ihn aus dem Meer gezogen hatten, stellten diese fest, dass der Mann bewusstlos war und keinen Puls mehr hatte.
Wiederbelebung erfolglos
Zufällig befand sich auch ein Arzt am beliebten Badestrand, der sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begann, bis die Einsatzkräfte des SAMU 061 mit mehreren Teams eintrafen. Auch Rettungsschwimmer vom benachbarten Strandabschnitt Ciutat Jardí eilten zur Hilfe. Jegliche weitere Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Zahlreiche Urlauber und Einheimische beobachteten das Szenario. Warum der Mann ertrank ist noch unklar. /somo
