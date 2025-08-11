43 Gäste erkrankt: Gesundheitsbehörde schließt Sushi-Lokal an der Playa de Palma wegen Salmonellose-Ausbruch

Die Gesundheitsbehörde auf Mallorca hat die vorübergehende Schließung eines asiatischen Restaurants angeordnet, nachdem dort ein Salmonellose-Ausbruch festgestellt wurde. Das gab das balearische Gesundheitsministerium am Montag (11.8.) in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach erkrankten 43 Patienten. Zwölf von ihnen mussten mit Symptomen wie Bauchschmerzen, Fieber, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Nachforschungen der Abteilung für Lebensmittelsicherheit ergaben, dass die Gäste sich zwischen dem 4. und dem 8. August angesteckt hatten.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, handelt es sich bei dem betroffenen Lokal um eine Filiale einer Sushi-Kette, die mehrere Restaurants in Palma betreibt. Es befindet sich in zweiter Meereslinie. Bereits im Jahr 2019 war es in einer anderen Filiale zu einem Salmonellose-Ausbruch gekommen. Insgesamt wurden damals 102 Personen ärztlich behandelt. 42 von ihnen litten unter Salmonellen-Vergiftung.

Mehrere Mängel festgestellt

Bei der Inspektion des Lokals wurden mehrere Mängel festgestellt – unter anderem bei der Zubereitung von Speisen bei ungeeigneten Temperaturen sowie bei den Wartungs- und Hygieneverfahren. Nach Feststellung dieser Mängel hat die Gesundheitsbehörde eine vorübergehende Betriebsschließung angeordnet, bis die Ursachen für den Ausbruch geklärt und die Mängel behoben sind. Das Lokal hat zehn Tage Zeit, um Einspruch einzulegen, die Mängel zu beseitigen und darzulegen, wie die Arbeitsprozesse künftig ablaufen sollen.

Salmonellose ist eine bakterielle Infektion, die Magen-Darm-Erkrankungen verursachen kann. Die Symptome treten normalerweise zwischen zwölf und 72 Stunden nach der Ansteckung auf und können Fieber, Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen umfassen. In manchen Fällen kann die Infektion schwer verlaufen und eine ärztliche Behandlung erforderlich machen.