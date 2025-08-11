Balearen-Regierung gibt Warnstufe wegen Trockenheit auf Mallorca aus: Was die Folgen sind

Die Balearen-Regierung hat eine Warnstufe wegen Trockenheit für den sogenannten Pla de Mallorca ausgesprochen. Das geht aus einer Pressemitteilung am Sonntag (10.8.) hervor. Diese Maßnahme wird konkrete Auswirkungen für die Bürger haben, wenngleich Details noch festgezurrt werden müssen.

"Die allgemeine Lage ist einfach schlechter geworden", begründet die Regierung diesen Schritt. 88,2 Prozent der Balearen würden sich bereits in einer Vorwarnstufe befinden. Nur ein Teil auf Formentera gilt derzeit nicht wegen Trockenheit gefährdet. Der macht 1,6 Prozent der Inseln aus.

Wo liegt der Pla de Mallorca?

Auf Mallorca hat die Regierung die Insel in sieben Gebiete unterteilt: zwei in der Tramuntana, drei an der Ostküste, die Achse Palma-Alcúdia und eben der Pla, der sich vom Nordosten Palmas bis hoch an die Nordküste zieht. Er umfasst folgende Gemeinden: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, Sineu und Vilafranca.

Im vergangenen Juli sind die Wasservorräte auf Mallorca um vier Prozentpunkte von 50 auf 46 Punkte gesunken. Und das, obwohl der Monat als extrem regenreich galt. Die Balearen-Regierung geht davon aus, dass die Grundwasserstände im August weiter sinken werden. Erst im Herbst beginnt die Zeit, wenn sie sich langsam wieder erholen.

Was für Auswirkungen hat die Warnstufe?

Die betroffenen Gemeinden, die in dem Fall nicht ans öffentliche Trinkwassernetzwerk Mallorcas angeschlossen sind, dürfen sich auf Kosten der Regierung Wasser in Tanklastern liefern lassen. Auf die Anwohner kommt aber auch eine Reihe an Wassersparmaßnahmen zu. Dabei handelt es sich meist um die Verbote, den Pool aufzufüllen oder den Garten zu wässern. Die Regierung prüft nun noch, ob manche Gemeinden davon ausgeschlossen bleiben, weil der Wassernotstand dort nicht so akut ist. Das ist in Sant Joan beispielsweise der Fall. Bei einem Treffen der Vertreter des Plas hatten sich die Gemeinden dafür ausgesprochen, individuell behandelt zu werden.