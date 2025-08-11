Feuerball über Mallorca: Was war da in der Nacht am Himmel über der Insel zu sehen?

Mysteriöses Schauspiel über Mallorcas Nachthimmel: In der Nacht auf Montag (11.8.) haben zahlreiche Inselbewohner und Urlauber gegen Mitternacht eine glühende Feuerkugel beobachtet, die in hoher Geschwindigkeit über die Insel flog. Das Phänomen wurde auch in anderen Teilen des Landes beobachtet, unter anderem in Cádiz, Málaga, Murcia und Alicante.

Mehrere von der Insel aufgenommene Videos zeigen, wie sich das große und sehr helle Objekt auf seinem Weg Richtung Mittelmeer in seiner Flugbahn auflöste. Viele, die es von Mallorca aus sahen, äußerten in den sozialen Medien, es habe nicht wie ein Meteorit ausgesehen, sondern eher wie etwas Künstliches.

Das sagen die Experten

Laut dem Astrophysiker José María Madiedo vom Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) deuten erste Analysen darauf hin, dass es sich um ein Fragment von Weltraummüll gehandelt habe, das mit fast 30.000 km/h in die Atmosphäre eintrat. Das Objekt begann in rund 118 Kilometern Höhe zu glühen und flog über Teile des spanischen Festlands und der Balearen, bevor es in mehrere Stücke zerbrach.

Obwohl zunächst vermutet wurde, es könnte sich um einen Satelliten handeln, weist der Astronom Jonathan McDowell darauf hin, dass es sich um die vierte Stufe der chinesischen Rakete Jielong-3 handeln könnte, die am 8. August gestartet und in niedriger Umlaufbahn unterwegs war.

Fielen Teile ins Mittelmeer?

Ob das Objekt vollständig verglühte oder Teile davon ins Mittelmeer fielen, ist noch unklar. Experten erinnern daran, dass der Wiedereintritt von Weltraummüll häufiger ist, als man denkt: Man schätzt, dass wöchentlich ein Objekt von der Größe eines Autos in die Atmosphäre eintritt – und zweimal im Jahr eines von der Größe eines Busses.