Geldwäsche-Großrazzia auf Mallorca: Polizei durchsucht 15 Kanzleien, ein Anwalt festgenommen

Guardia Civil und Nationalpolizei haben am Montagmorgen (11.8.) bei einer Großrazzia an verschiedenen Orten Mallorcas 15 Anwaltskanzleien und andere Immobilien durchsucht. Die Durchsuchungen fanden unter anderem in Palma, Inca und Binissalem statt. Der genaue Hintergrund der Ermittlungen wurde nicht mitgeteilt, allerdings handelt es sich nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" wohl um den Vorwurf der Geldwäsche im Bereich des Drogenhandels.

Anwalt in Handschellen abgeführt

In Palma durchsuchten die Beamten unter anderem mehrere Stunden lang eine Kanzlei am Paseo Mallorca. Dort wurde Kanzleichef Ignacio Gonzalo M. festgenommen. Der 43-Jährige wurde mit Handschellen auf die Straße geführt. Der in Freizeitklamotten gekleidete Jurist schenkte den wartenden Pressefotografen vor dem Bürogebäude ein Lächeln.

Der Anwalt, der auf Handels- und Gesellschaftsrecht spezialisiert ist, stammt nach eigenen Angaben aus einer angesehenen Familie und verfügt laut seiner eigenen Website über "herausragende intellektuelle Fähigkeiten". Zudem hebt er seine großen Erfolge im Kampf gegen Geldwäsche hervor. Was M. genau vorgeworfen wird, war zunächst nicht bekannt. /pss