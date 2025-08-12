284 Migranten erreichen Mallorca und die Nachbarinseln innerhalb von 24 Stunden

Mallorca und die Nachbarinseln sind am Montag (11.8.) und Dienstag innerhalb von nur 24 Stunden zum Ankunftsort zahlreicher Migrantenboote geworden. Das berichtet die Presseagentur Efe. Demnach kamen am Montag sieben Boote mit 97 Personen an Bord an. Am frühen Dienstagmorgen kamen neun weitere Jollen mit insgesamt 187 Personen an. Das erste Boot kam am Montag um 8.30 Uhr an, das vorerst letzte erreichte die Inseln am Dienstag um 8.15 Uhr.

Sechs Boote kamen auf der Inselgruppe Cabrera südlich von Mallorca an, vier erreichten Formentera, drei Mallorca und zwei Ibiza. Wo das 16. Boot ankam, ging zunächst nicht aus der Pressemitteilung hervor. Die Hafenbehörde der Balearen hat an den Häfen von Palma, Ibiza-Stadt und La Savina (Formentera) provisorische Auffanglager für die Migranten errichtet.

Nach offiziellen Zählungen sind im laufenden Jahr 3.860 Personen auf 203 Booten auf den Balearen angekommen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 waren es 5.882 Migranten.

Algerien-Route auf die Balearen boomt

Die Strecke zwischen der algerischen Küste und den Balearen ist in den vergangenen Jahren trotz aller Gefahren immer beliebter geworden. Derweil ist die Route von Senegal auf die Kanaren in diesem Jahr deutlich seltener von Migrantenbooten genutzt worden. Auf den Balearen gibt es seit längerem Diskussionen darüber, wie kanarische Verhältnisse verhindert werden können. Die spanische Inselgruppe im Atlantik ist seit Jahren mit der Aufnahme der hohen Anzahl an Migranten überfordert. Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens warnte kürzlich in einer Pressekonferenz davor, dass die Zahl der Migranten bis Jahresende auf bis zu 12.000 steigen könnte.

Die wenigsten der Neuankömmlinge bleiben derweil auf Mallorca und den Nachbarinseln. Viele zieht es direkt aufs Festland weiter. Nicht wenige streben auch Ziele im europäischen Ausland an. Dass die Algerien-Route zuletzt so an Bedeutung gewonnen hat, liegt auch daran, dass das nordafrikanische Land die diplomatischen Beziehungen zu Spanien im Jahr 2022 eingestellt hat. Seitdem weigert sich das Land, abgeschobene Migranten zurückzunehmen.