Siebenköpfige Crew gerettet: Yacht bei Mallorcas Nachbarinsel Formentera abgefackelt

Eine etwa 25 Meter lange Privat-Yacht mit dem Namen "Da Vinci" ist am Montag (11.8.) in der Nähe von Formentera abgebrannt und gesunken. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza" berichtet, brach das Feuer aus noch unbekannten Gründen im Bereich der Motoren aus. Gegen 10.30 Uhr entdeckte die Besatzung den Brand im Inneren des Bootes. Das Feuer erzeugte eine dichte, schwarze Rauchwolke, die von weit entfernten Punkten wie dem Flughafen Ibiza und Dalt Vila aus sichtbar war.

Die Crew versuchte, den Brand selbst zu kontrollieren und legte gleichzeitig Rettungsinseln am Bug des Schiffes bereit, falls diese benötigt würden. Die Fähre "Ramón Llull" von Baleària, die um 11.15 Uhr den Hafen von La Savina auf Formentera in Richtung Denia verlassen hatte, wich von ihrem Kurs ab, um die beschädigte Yacht zu unterstützen, bis das Schiff "Concepción Arenal" der Seenotrettung eintraf. Dieses begab sich von seiner Basis im Hafen von Ibiza zum Unglücksort.

Die Rauchsäule war sogar vom Flughafen Ibiza aus zu sehen. / Valentín Sastre

Yacht evakuiert

Als bekannt wurde, dass die Seenotrettung zur Hilfe eilte, setzte das Schiff von Baleària seine Fahrt fort. Nach ihrer Ankunft stellten die Einsatzkräfte fest, dass die sieben Insassen der Yacht bei guter Gesundheit waren. Das Schiff wurde evakuiert und zum Hafen von Ibiza gebracht.

Ein zweites Schiff, die Salvamar "Naos", kam mit zwei Feuerwehrleuten des Inselrats von Formentera zur Hilfe, die jedoch angesichts der Intensität des Feuers, das bereits einen Großteil der Yacht verzehrte, nichts mehr tun konnten. Am späten Nachmittag brachte die "Naos" die Feuerwehrleute zurück nach Formentera und fuhr danach nach Ibiza, um die Besatzungsmitglieder des abgebrannten Schiffes an Land zu bringen.

Abschleppen des brennenden Schiffes zu riskant

Am späten Abend war die "Concepción Arenal" immer noch am Unglücksort, 7,3 Seemeilen südwestlich von Punta Gavina, um Wrackteile zu bergen. Schon am Morgen wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, das Schiff einfach verbrennen und sinken zu lassen, da das Abschleppen eines brennenden Schiffes zu einem Hafen als zu schwierig und riskant eingestuft wurde. Die Yacht sank schließlich um 17.20 Uhr, wie die Seenotrettung bestätigte. /bro