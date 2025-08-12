Drama in Pollença: 27-Jähriger droht Mutter zu töten und Haus in Brand zu setzen
Ein 27-jähriger Mann hat sich in seinem Haus in Pollença erschanzt, mehrere Feuer gelegt und seiner Mutter mit dem Tod gedroht
In den frühen Morgenstunden des Montags (11.8.) hat ein junger Mann für einen Großeinsatz der Polizei in Pollença gesorgt. Der 27-Jährige verbarrikadierte sich in einem Wohnhaus und drohte damit, das Gebäude anzuzünden und Selbstmord zu begehen. Zuvor hatte er gedroht, seine Mutter umzubringen.
Da das Gebäude in einem bewaldeten Gebiet lag, richtete die Guardia Civil einen Sicherheitsperimeter ein. Kurz darauf brach in der Nähe des Grundstücks ein Feuer aus. Der Verdacht: Der Mann hatte zuvor Gebüsche mit Brennstoff übergossen und dann einen brennbaren Gegenstand aus dem Haus geworfen, um die Flammen zu entfachen. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand. Während der Löscharbeiten warf der junge Mann eine Leuchtrakete aus dem Fenster, um das Feuer erneut anzufachen.
Der junge Mann versuchte das Haus durch die Haustür zu verlassen, als die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bekam. Dabei schleuderte er beim Fluchtversuch einen Kanister mit Brennstoff in die Glut, die bereits fast gelöscht war.
Bei der Flucht überwältigt
Beim Fluchtversuch lief er einem Beamten der Guardia Civil in die Arme, der neben der Haustür postiert war. Dieser überwältigte den Täter. Im Haus fanden die Beamten drei Macheten, die offenbar für einen möglichen Kampf bereitgelegt worden waren. Zudem roch es stark nach Gas – möglicherweise plante der Mann, das Haus in die Luft zu sprengen. Der 27-Jährige wurde schließlich wegen Angriffs auf Sicherheitskräfte und Morddrohungen festgenommen. /amb
Hier finden Sie Hilfe bei Suizidgedanken
Seit über 30 Jahren gibt es auf den Balearen das Telefon der Hoffnung, das „Teléfono de la esperanza". Auf dem spanischen Festland wurde es vor 46 Jahren eingeführt. Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die zuvor psychologisch geschult werden, sitzen in einem Büro nahe des Parc de ses Estacions in Palma de Mallorca, hören zu oder spenden Trost.
Wer Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Mittlerweile gibt es das Angebot der spanischen Telefonseelsorge auch als App (Conéctate Social) inklusive Chat-Funktion oder unter https://conectate.social/.
Wer kein Spanisch spricht, kann die Telefonseelsorge in Deutschland kontaktieren. Die ist von Mallorca aus unter der internationalen Nummer 0049 116 123 erreichbar. Unter www.telefonseelsorge.degibt es zudem eine Online-Beratung.
