Geldwäsche-Razzia auf Mallorca: Hochrangiger Polizist und Rockerboss festgenommen

Nach der Großrazzia auf Mallorca am Montag (11.8.) werden immer mehr Details zu den Festnahmen bekannt. Neben dem Anwalt Ignacio Gonzalo M., der in seiner Kanzlei am Paseo Mallorca verhaftet wurde, wurden rund ein Dutzend weitere Personen abgeführt. Die brisanteste Personalie ist dabei wohl Faustino N.. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Leiter des Rauschgiftdezernats der Nationalpolizei. Am Dienstag durchsuchten Polizisten zudem sein Wohnhaus. Was ihm genau vorgeworfen wird, war am Dienstagvormittag noch unklar. Die Festnahme soll innerhalb der Nationalpolizei auf Mallorca für große Erschütterung gesorgt haben.

Rockerboss verhaftet

Ebenfalls wurde der auf Mallorca bekannte Rockerboss Stefan Milojevic (United Tribunes) verhaftet. Auch hier sind die konkreten Vorwürfe bislang nicht bekannt geworden. Allerdings war der festgenommene Anwalt Ignacio Gonzalo M. der juristische Beistand in einem Drogenprozess, bei dem fünf United-Tribunes-Mitglieder 2022 zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Rockerboss Milojevic kam um den Knast herum, da er eine Strafe von eineinhalb Jahren Haft akzeptierte. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt, da er damals nicht vorbestraft war. Die United Tribunes stammen ursprünglich aus Deutschland. Die Gruppe wurde 2004 in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) vom ehemaligen bosnischen Boxer Almir Culum, genannt „Boki", gegründet.

Ermittlungen seit zwei Jahren

Die Großrazzia hatte am Montagmorgen unter anderem in Palma, Inca und Binissalem stattgefunden. Dabei wurden 15 Gebäude durchsucht, unter anderem mehrere Rechtsanwaltskanzleien. Über die Hintergründe der gemeinsamen Aktion von Nationalpolizei und Guardia Civil ist noch wenig bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es um Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel gehen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, laufen die Ermittlungen bereits seit zwei Jahren. Über die Identität der anderen Festgenommenen ist noch nichts bekannt geworden. /pss