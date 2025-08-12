Vorerst kein Ende der Hitze auf Mallorca in Sicht

Die Hitzewelle hat Spanien weiter fest im Griff. Auf dem Festland wird sowohl hoch oben im Baskenland als auch im Süden rund um Sevilla bei bis zu 44 Grad die Warnstufe Rot erreicht - mehr geht nicht. Mallorca macht zwar weiterhin bei der Hitzewelle nicht mit, die Temperaturen bleiben aber dennoch konstant hoch. Eine Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht.

Am Dienstag gilt von 12 bis 19 Uhr in der Inselmitte die Warnstufe Gelb. Bis zu 36 Grad sollen es werden. An den Küsten liegen die Höchstwerte bei 31 bis 33 Grad. Die Sonne scheint den ganzen Tag. Am späten Nachmittag können über Llucmajor ein paar Wolken auftauchen.

Wassertemperaturen knacken die 30 Grad

Die hohen Lufttemperaturen und die Sonne heizen das Mittelmeer ordentlich auf. Nachdem im Juli die Wassertemperaturen kurz gesunken waren, knacken sie nun wieder die 30-Grad-Marke. Das fühlt sich dann nach großer Badewanne an. Wind und Wellen gibt es kaum.

Die Sonne geht derzeit um 20.49 Uhr unter. Es dauert in der Nacht sehr lange, ehe die Temperaturen ein wenig sinken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 19 (Inselmitte) und 24 Grad (Palma). In der Stadt muss eventuell die Klimaanlage laufen, um einen geruhsamen Schlaf zu finden.

Um Punkt 7 Uhr sagt die Sonne "Guten Morgen" auf Mallorca am Mittwoch. Erneut gilt die Warnstufe Gelb in der Inselmitte. Die Temperaturen steigen leicht auf 37 Grad. Viele Wolken wird es nicht geben.

Am Donnerstag erreicht die Hitze auch mehr die Küsten. 35 Grad werden es in Palma und Sóller. Das reicht zwar nicht für die Hitzewarnung, für einen Schweißausbruch aber schon.

Langes Wochenende mit Sonne und 38 Grad

Am verlängerten Wochenende mit dem Feiertag am Freitag sind keine Änderungen zu erwarten. Bis zu 37 Grad in der Inselmitte - am Samstag vielleicht sogar 38 Grad - und Tropennächte. Weder Regen noch Abkühlung deuten sich derzeit an.