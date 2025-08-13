258 weitere Menschen binnen 24 Stunden: Migranten-Strom auf den Balearen reißt nicht ab

Der Strom von Migranten, die von Algerien aus über den Seeweg auf die Balearen kommen, reißt nicht ab. Nachdem zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen knapp 300 Menschen in kleinen Booten auf Mallorca und den Nachbarinseln ankamen, meldeten die Behörden am Dienstagnachmittag und in der Nacht auf Mittwoch (13.8.) die Ankunft zahlreicher weiterer Boote.

305 Menschen am Dienstag

So stieg die Zahl der Ankömmlinge im Laufe des Dienstags auf insgesamt 305 Menschen, die in 16 Booten die gefährliche Überfahrt wagten. Zunächst hatten die Sicherheitskräfte am frühen Morgen neun Jollen mit 187 Personen an Bord registriert. Wie die Abordnung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen bekannt gab, folgten am Mittag 19 Personen maghrebinischer Herkunft, die im Gebiet von s’Estufador auf Formentera abgefangen wurden. Eine Stunde später entdeckte die Guardia Civil an derselben Stelle eine weitere Gruppe von 15 Personen.

Gegen 14.15 Uhr am Dienstag rettete die spanische Seenotrettung 23 Personen maghrebinischer Herkunft, die sich an Bord eines Bootes etwa drei Seemeilen südöstlich von Mallorca befanden. Am Abend, um 21.25 Uhr, wurden in es Caló de San Agustí weitere acht Personen maghrebinischer Herkunft abgefangen, nachdem sie mit einem anderen Boot auf Formentera angekommen waren.

140 Menschen am Mittwoch

Auch nach Mitternacht stiegen die Zahlen weiter an. Am Mittwoch (13.8.) waren es bis zum Morgen (Stand: 10 Uhr) 140 Menschen, die in zehn Booten ankamen. Los ging es um 0.30 Uhr, als die Behörden 22 Menschen aufgabelten, die auf Formentera an Land gegangen waren und an einer Landstraße zu Fuß unterwegs waren. Um 2.01 Uhr nahmen sie zudem neun weitere Migranten in Gewahrsam, die sich am Strand Platja d'es Migjorn auf Formentera aufhielten und wohl erst kurz zuvor an Land gegangen waren. Um 3.15 Uhr dann rückten die Einsatzkräfte an mehreren Stellen um Formentera aus und registrierten insgesamt 52 Menschen an verschiedenen Orten vor der Küste von Formentera.

Zur selben Zeit entdeckten die Sicherheitskräfte drei Migranten am Strand s'Arenal de Llucmajor auf Mallorca. Um 3.26 Uhr musste dann die Seenotrettung ausrücken und 18 Menschen retten, die rund acht Seemeilen vor Formentera gesichtet worden waren. Um 4.40 Uhr meldete die Polizei in S'Estanyol (Llucmajor), dass auch dort sechs vor Kurzem angekommene Migranten gesichtet worden seien. Um 4.51 Uhr brachten die Profis 15 Menschen an Land, die vier Seemeilen von Cabrera entfernt im Meer entdeckt wurden, und um 5.35 Uhr retteten sie 15 weitere Menschen in Booten in der Nähe.

97 Personen am Montag

Bereits am Montag hatten die Behörden 97 Personen gemeldet, die auf sieben Booten gekommen waren. Die Hafenbehörde der Balearen stellte verschiedene Räumlichkeiten in den Häfen von Palma, Ibiza und La Savina (Formentera) bereit, um die Migranten vorübergehend aufzunehmen und eine angemessene humanitäre Versorgung zu gewährleisten. Sie werden dann für gewöhnlich aufs spanische Festland überführt und von dort aus in ihre Herkunftsländer zurückgebracht.

Im laufenden Jahr sind nach Zählung der Regierungsdelegation mindestens 4.118 Personen in 220 Booten auf die Balearen gelangt.

Balearen-Route immer beliebter

Im gesamten Jahr 2024 kamen laut dem Jahresbericht zur nationalen Sicherheit des Innenministeriums 5.882 Migranten auf dem Seeweg auf die Balearen.

Die Strecke zwischen der algerischen Küste und den Balearen ist in den vergangenen Jahren trotz aller Gefahren immer beliebter geworden. Derweil ist die Route von Senegal auf die Kanaren in diesem Jahr deutlich seltener von Migrantenbooten genutzt worden - relativ gesehen. Auf den Balearen gibt es seit längerem Diskussionen darüber, wie kanarische Verhältnisse verhindert werden können. Die spanische Inselgruppe im Atlantik ist seit Jahren mit der Aufnahme der hohen Anzahl an Migranten überfordert.