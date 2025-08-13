Deutscher ertrinkt beinahe an der Playa de Palma

Ein etwa 45 bis 50 Jahre alter Deutscher ist am Mittwochmorgen (13.8.) in s'Arenal, dem zur Gemeinde Llucmajor gehörenden Teil der Playa de Palma, beinahe ertrunken. Das berichtet die Online-Zeitung "Crónica Balear". Eine Anfrage der MZ bei der Guardia Civil blieb bislang unbeantwortet.

Rettungsschwimmer noch nicht im Einsatz

Nach Angaben von "Crónica Balear" ereignete sich der schwere Zwischenfall gegen 9.35 Uhr – zu einem Zeitpunkt, als die Rettungsschwimmer noch nicht ihren Dienst angetreten hatten. Der Mann befand sich im Wasser, als er einen Schwächeanfall erlitt. Seine Angehörigen sowie einige Rettungsschwimmer, die sich vor Dienstbeginn am Strand befanden, holten ihn aus dem Wasser. Sie riefen den Rettungsdienst und leisteten bis zu dessen Eintreffen Erste Hilfe.

Der Mann wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht. Ob es sich um einen Urlauber oder einen Residenten handelt, ist noch nicht bekannt.