Deutscher Urlauber mit gefälschtem Führerschein erwischt

Der 40-Jährige wurde von einer gemeinsamen Patrouille der Guardia Civil und der deutschen Polizei festgenommen

Die deutschen Polizisten und die Guardia Civil waren gemeinsam unterwegs.

Die deutschen Polizisten und die Guardia Civil waren gemeinsam unterwegs. / Guardia Civil

Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit deutschen Polizisten am Montagabend (11.8.) einen Deutschen auf Mallorca festgenommen, der mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war. Das gab die Guardia Civil in einer Pressemitteilung bekannt.

Die spanischen und deutschen Beamten waren gemeinsam unterwegs, als sie am Hafen von Port d'Alcúdia im Norden der Insel ein Fahrzeug beobachteten, das einen plötzlichen Richtungswechsel einschlug. Da dieses Manöver gegen die Verkehrsregeln verstieß, hielten sie das Auto an.

Fahrerlaubnis war eine Fälschung

Der 40-jährige Fahrer überreichte den Beamten seinen deutschen Führerschein und erklärte, er befinde sich gerade im Urlaub und werde am Tag darauf zurück in die Heimat reisen. Die Polizisten überprüften seine Identität. Dabei stellte sich heraus, dass er schon mehrfach wegen Verstößen gegen die Verkehrsordnung aufgefallen war. Zudem kam heraus, dass er nie einen deutschen Führerschein gemacht hatte. Die Fahrerlaubnis, die er den Beamten überreicht hatte, stellte sich bei näherer Betrachtung als Fälschung heraus. So fehlten unter anderem die Hologramme und andere Elemente, die einen Führerschein als echt auszeichnen. Die Polizisten nahmen den Urlauber fest.

Deutscher Urlauber mit gefälschtem Führerschein erwischt

Deutscher Urlauber mit gefälschtem Führerschein erwischt

