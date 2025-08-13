Migranten-Strom auf den Balearen reißt nicht ab: 639 Personen an drei Tagen angekommen

Der Strom von Migranten, die von Algerien aus über den Seeweg auf die Balearen kommen, reißt nicht ab. Insgesamt sind zwischen Montagmorgen (11.8.) und Mittwochnachmittag 38 Boote mit 639 Personen an Bord angekommen. Unter den Ankömmlingen waren elf Minderjährige, die der mallorquinischen Sozialbehörde IMAS übergeben wurden. Nachdem am Montag 97 Personen angekommen waren, erreichten am Dienstag 305 Personen die Insel. Im Laufe des Mittwochs kamen 15 Boote mit 237 Personen an Bord an.

Insgesamt sind im Laufe des Jahres 4.215 Migranten mit 225 Booten auf den Balearen angekommen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 kamen laut dem Jahresbericht zur nationalen Sicherheit des Innenministeriums 5.882 Migranten über den Seeweg auf die Balearen.

Appell an Pedro Sánchez

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens forderte den spanischen Regierungschef Pedro Sánchez auf, sich endlich um die Problematik zu kümmern. „Während die übrigen Migrationsrouten zurückgehen, festigt sich und wächst die Balearen-Route. Wo ist die Regierung von Sánchez?“, fragte Prohens in einem Post auf Social Media. Zudem betonte sie die Notwendigkeit, „die Schlepper mit allen Mitteln zu bekämpfen, den staatlichen Sicherheitskräften mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen sowie die Mittel zur Erkennung und Kontrolle an den Seegrenzen zu erhöhen“.

Balearen-Route immer beliebter

Die Strecke zwischen der algerischen Küste und den Balearen ist in den vergangenen Jahren trotz aller Gefahren immer beliebter geworden. Derweil ist die Route von Senegal auf die Kanaren in diesem Jahr deutlich seltener von Migrantenbooten genutzt worden - relativ gesehen. Auf den Balearen gibt es seit längerem Diskussionen darüber, wie kanarische Verhältnisse verhindert werden können. Die spanische Inselgruppe im Atlantik ist seit Jahren mit der Aufnahme der hohen Anzahl an Migranten überfordert.