675 Kilo Kokain und 1,2 Millionen Euro in bar: Was über die Geldwäsche-Ermittlungen auf Mallorca derzeit bekannt ist

Nach der Großrazzia am Montag (11.8.) auf Mallorca sickern immer mehr Details durch. Demnach liefen die Ermittlungen der Nationalpolizei und Guardia Civil, bei denen es um Geldwäsche im Zusammenhang mit Drogenhandel geht, bereits seit zwei Jahren. Anfang Juli erhielten die Beamten einen entscheidenden Tipp: Eine Großlieferung Drogen sollte in einem Laster versteckt werden, der mit einer Fähre von Ibiza nach Valencia gebracht wurde. Die Polizei schritt ein und fand tatsächlich 675 Kilo Kokain im Inneren des Transportfahrzeugs.

Daraufhin ging alles ganz schnell. Die Ermittler bekamen die richterliche Erlaubnis, Telefone abzuhören und Fahrzeuge mit Peilsendern zu versehen. So verfestigte sich die Spur, die zu Stefan Milojevic, dem Mallorca-Chef der rockerähnlichen Vereinigung United Tribunes, dem Anwalt Ignacio Gonzalo M. und dem ehemaligen Leiter des Rauschgiftdezernats Faustino N. führte. Alle drei wurden zusammen mit sieben weiteren Personen am Montag festgenommen.

Dem Haftrichter vorgeführt

Am Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. Dieser schickte alle zehn Beschuldigten in Untersuchungshaft. Allerdings haben drei der Festgenommenen die Möglichkeit, den Knast auf Kaution zu verlassen. Der Ex-Drogenfahnder Faustino N., der am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt wurde, gehört nicht zu diesen drei Personen. Welche Rolle der Polizist in der Geldwäsche Mafia spielte, ist noch nicht bekannt. Offenbar stießen die Ermittler beim Abhören von Telefonaten auf den Kollegen. Der Beamte soll Medienberichten zufolge bei seiner Festnahme recht ungehalten reagiert haben. „Mein ganzes Leben arbeite ich für diese Scheiße und dann behandelt ihr mich so?“, soll er geflucht haben.

675 Kilo Kokain fanden die Ermittler in dem Laster auf einer Fähre. / Guardia Civil/Nationalpolizei

Auch Anwalt Ignacio Gonzalo M. wird im Gefängnis bleiben müssen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er der Kopf der Bemühungen war, das aus dem Drogenhandel stammende Geld im Immobilienbereich und in der Tourismusbranche zu investieren. Der Jurist ist auf Handels- und Unternehmensrecht spezialisiert. Und vertrat die Mitglieder der United Tribunes vor drei Jahren beim Drogenprozess vor Gericht.

1,2 Millionen Euro in bar

Derweil wurde auch bekannt, was die Beamten bei der Durchsuchung der 15 Objekte in Palma, Inca und Binissalem am Montag fanden. So konnten sie nicht nur elf Kilo Kokain und mehrere Fahrzeuge, sondern auch rund 1,2 Millionen Euro in bar sicherstellen. Kleines Kuriosum: Ein Beamter der Hafenpolizei soll unter den Festgenommenen sein. Als die Nachricht von der Razzia am Montag durch die Medien ging, soll er plötzlich an seinem Arbeitsplatz aus dem Staub gemacht haben. Das war dann doch etwas verdächtig.

