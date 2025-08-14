An der Playa de Palma: Deutscher Mallorca-Urlauber bricht in Hotelzimmer ein und begrapscht schlafende Frau

Die Ortspolizei auf Mallorca hat in der Nacht auf Montag (11.8.) einen deutschen Mallorca-Urlauber festgenommen, der im Hotel ins Nachbarzimmer eingebrochen und eine schlafende Frau begrapscht haben soll. Das geht aus einer am Donnerstag (14.8.) verschickten Pressemitteilung hervor.

Ein Pärchen schlief in der Nacht in einem Hotel an der Playa de Palma. Die Frau wachte auf und bemerkte, dass ein ihr völlig fremder Mann auf dem Bett saß und ihr Bein streichelte. Sie schreckte wohl auf, denn direkt danach wachte ihr Partner auf. Der packte den 23-jährigen Eindringling und warf ihn aus dem Zimmer. Er sah, wie der Mann ins Nachbarzimmer ging und verständigte die Rezeption, die wiederum die Polizei alarmierte.

Polizei vermutet, dass der Mann über den Balkon das Zimmer betrat

Die Beamten fanden den 23-Jährigen in dem Zimmer vor. Als sie ihn befragten, meinte der, sich an nichts erinnern zu können, Weder wie er in das Nachbarzimmer gelangt sein, noch dass er die Frau angefasst habe. Ob er zu dem Zeitpunkt betrunken war, ist nicht bekannt. Die Polizisten stellten fest, dass die beiden Balkone der Zimmer nur durch eine Trennwand geteilt waren. Sie gehen davon aus, dass der Mann so in den Raum gelangte. Die Beamten führten den 23-Jährigen ab. Er wird nun einem Untersuchungsrichter vorgeführt, der über das weitere juristische Procedere entscheidet.