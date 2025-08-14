Hitzewelle zieht nun doch nach Mallorca: Die Temperaturen knacken die 40-Grad-Marke
Am Samstag wird es richtig heiß auf Mallorca. Die Temperaturen steigen weiter
Mallorca hat sich lange gegen die spanienweite Hitzewelle gewehrt, am Ende wohl erfolglos. In den kommenden Tagen steigen die Temperaturen und erfüllen erstmals in diesem Jahr die Bedingungen einer ola de calor: mindestens 39 Grad an drei aufeinanderfolgenden Tagen an einem Ort. Am Samstag soll die 40-Grad-Marke geknackt werden.
Am Mittwochabend (13.8.) hatte ein spontaner Wolkenbruch die Inselmitte überrascht. Aus dem Nichts regnete es vier Liter pro Quadratmeter in der Inselmitte um Sineu und näherer Umgebung. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. In den kommenden Tagen prasselt die Sonne pausenlos vom Himmel herab.
Bislang "nur" Warnstufe Gelb
Am Donnerstag gilt die Hitzewarnstufe Gelb von 12 bis 19 Uhr im Süden Mallorcas und der Inselmitte. 36, vereinzelt sogar 37 Grad sollen es werden. In Andratx ist es bei 32 Grad etwas frischer. Die Sonne scheint, nach Mittwoch will der spanische Wetterdienst Aemet einen erneuten kurzen Schauer in der Inselmitte nicht ausschließen.
Die Wassertemperaturen liegen bei 30 Grad an den Stränden Mallorcas, Wind und Wellen sind schwach. Sonnenuntergang ist am Donnerstag um 20.47 Uhr. Erst in den frühen Morgenstunden sinken die Temperaturen auf 19 bis 22 Grad.
Um 7.01 Uhr erhitzt die Sonne schon wieder die Insel am Freitag, einem Feiertag. Am Morgen wird sie ein wenig vom Nebel gestört, den sie aber zügig vertreibt. Die Temperaturen klettern auf 38 Grad. Die Warnstufe Gelb gilt neben dem Süden und der Inselmitte nun auch im Norden.
So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca
Derzeit hat Aemet für den Samstag noch keine Hitzewarnung ausgegeben. Es ist mit der Warnstufe Orange in der Inselmitte zu rechnen. Die 40 Grad werden in Inca erreicht, Sineu und Santa María bleiben knapp darunter. Erneut ist Andratx mit 34 Grad der kühlste Ort der Insel.
Von Sonntag bis Dienstag, dem bislang letzten Tag der Vorhersage, bleiben die Höchsttemperaturen bei 39 Grad. Ein Ende der Hitzewelle ist folglich weiter nicht in Sicht.
- Mallorca-Urlaub wird Luxus: deutsche Gäste zahlen jetzt über 200 Euro pro Tag
- Mitten in der Hochsaison: Dem Flughafen Mallorca steht ein Chaos-Wochenende bevor
- Ölsardinen oder gähnende Leere? So voll ist es aktuell wirklich an Mallorcas Hotspots Cala Ratjada, Es Trenc, Playa de Palma und Co.
- So rechtfertigen Wirte auf Mallorca die höchsten Restaurantpreise Spaniens
- Olivenernte auf Mallorca steht auf der Kippe: Warum die kommenden 14 Tage entscheidend sind
- Tag des Lächelns für die Urlauber': Warum sich der Handel bei Mallorca-Besuchern bedanken will – aber erst mitten im Winter
- Urlauber wären auf die Masche hereingefallen': Restaurant nimmt 12 Euro Aufpreis, um Handtaschen an einem Haken aufzuhängen
- 258 weitere Menschen binnen 24 Stunden: Migranten-Strom auf den Balearen reißt nicht ab