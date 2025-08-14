Migrationsroute von Algerien auf die Balearen: Kommt jetzt Frontex nach Mallorca?

639 Migranten sind zwischen Montagmorgen (11.8.) und Mittwochnachmittag auf Mallorca und den Nachbarinseln angekommen. Die gefährliche Route auf dem Seeweg von Algerien auf die Balearen boomt. Und auf den Inseln ist erneut ein Streit darüber entbrannt, wie man der Situation Herr werden kann. Wie üblich tun sich zwischen der konservativen Landesregierung in Palma und der linken Zentralregierung in Madrid große Gräben auf.

"Balearen im Stich gelassen"

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens nutzte am Mittwoch die massive Ankunft der Migrantenboote erneut, um Regierungschef Pedro Sánchez schwere Vorwürfe zu machen. Dieser lasse die Balearen im Stich. "Die spanische Regierung hat die Kompetenzen, die Mittel und die Verantwortung, die illegale Route der Migranten auf unsere Inseln zu stoppen", so Prohens. "Sie darf nicht weiter die Augen verschließen." Die Ministerpräsidentin der Inseln forderte die Zentralregierung auf, die Schleppermafias mit allen Mitteln zu bekämpfen. Dazu gehöre auch eine engere Zusammenarbeit mit der algerischen Regierung, damit diese verhindere, dass die Migranten überhaupt losfahren können. "Wie kann es sein, dass auf allen Routen die Zahlen zurückgehen und sie bei uns steigen?"

Diese Worte kamen bei Alfonso Rodríguez, dem Vertreter der Zentralregierung auf den Balearen, erwartungsgemäß nicht gut an. "Es empört mich, wenn Prohens sagt, dass die Regierung die Balearen im Stich lässt", erklärte er gegenüber dem Radiosender IB3. "Was meint sie genau? Schätzt sie etwa die Arbeit der Seenotrettung, der Guardia Civil, der Nationalpolizei und des Roten Kreuzes gering?" Er erinnerte die Ministerpräsidentin daran, dass all diese Dienste von der Zentralregierung gestellt werden. "Allein in diesem Jahr hat die Nationalpolizei 65 Schlepper festgenommen." Dennoch, räumt Rodríguez ein, seien die vergangenen Tage extrem gewesen.

Der Sozialist erklärte, angesichts der Lage sei nun kaum der geeignete Moment für Konfrontationen. Stattdessen solle man zusehen, wie man durch Kooperation der humanitären Krise beikommen könne.

Treffen mit EU-Kommissar

Derweil plant die Balearen-Regierung eine engere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in Sachen Migration. Im September will sich Prohens gemeinsam mit den Präsidenten der vier Inselräte mit Magnus Brunner treffen, dem EU-Kommissar für Migration. Bei der Sitzung, für die es noch keinen genauen Termin gibt, will die Balearen-Delegation der EU den Vorschlag unterbreiten, auf den Inseln eine Dependance der Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex einzurichten.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Balearen-Regierung den Vorschlag ins Spiel bringt. Bereits im Januar hatte Regierungssprecher Antoni Costa laut über diese Möglichkeit nachgedacht. Ziel der Maßnahme sei es, eine der zentralen Routen für irreguläre Migration nach Europa zu blockieren. "Schon vor längerer Zeit hat die EU-Kommission der spanischen Regierung den Einsatz von Frontex angeboten. Dies wurde aber abgelehnt", erklärte Costa damals. "Wenn die Regierung nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, werden wir eben selbst Frontex darum bitten, unsere Grenzen zu überwachen."

