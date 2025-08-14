"Nicht rennen, setzt sie nicht unter Druck": So verfolgt die Ortspolizei Palma die Straßenhändler
Das "Diario de Mallorca" war bei einer Blitz-Razzia im Zentrum der Inselhauptstadt dabei
„Seht zu, dass niemand überfahren wird oder von der Stadtmauer springt.“ Mit klaren, aber ruhigen Worten bereitet Unterinspektor Sebastià Morey von der Ortspolizei Palma seine Kolleginnen und Kollegen auf den bevorstehenden Einsatz vor: „Nicht rennen, setzt sie nicht unter Druck.“ Etwa 40 Polizisten stehen ihm gegenüber – bereit für eine neue „Operation Cerrojo“, eine großangelegte Aktion gegen Straßenhändler in den touristischen Hotspots s’Hort des Rei und dem benachbarten Parc de la Mar. Das "Diario de Mallorca" darf sie an diesem Tag begleiten.
Der Einsatz beginnt kurz vor 11 Uhr im Konferenzraum der Polizeiwache Sant Ferran. Vor Ort: rund 40 Einsatzkräfte verschiedener Einheiten. Unterinspektor Morey erklärt den Plan. Bereits im Vorfeld haben Beamte das Gelände überwacht – von der Stadtmauer Dalt Murada bis zum Parc de la Mar – und bestätigen, dass heute viele Straßenhändler unterwegs sind, die ihre Waren offen Touristen anbieten.
Kollegen verteilen sich unauffällig
Die Taktik ist abgestimmt: Polizisten werden unauffällig zur Plaça de la Reina gebracht, während Motorradstreifen sich an den Zufahrten der Straßen Antoni Maura und Adolfo Suárez positionieren – bereit, den Verkehr zu sperren, falls es zu einer Flucht kommt. Weitere Beamte sollen die Treppen an der Kathedrale herunterkommen, um flüchtende Händler in Richtung s’Hort des Rei zu drängen, wo bereits Kollegen warten.
Punkt 12 Uhr beginnt der Einsatz – diesmal mit zwei Neuerungen: Zum einen werden erstmals Zivilfahrzeuge eingesetzt, zum anderen wird eine neue Route über die Plaça Cort gewählt, um die Händler zu überraschen. Doch der Überraschungseffekt bleibt aus: Minuten vor dem Eintreffen der Beamten rennen viele Händler davon – offenbar wurden sie von „Spähern“ gewarnt, die an den Zugangsstraßen patrouillieren.
Handel mit gefälschten Markenprodukten soll eingedämmt werden
Dennoch erwischen die Einsatzkräfte zahlreiche Verkäufer, die versuchen, ihre Waren in großen Taschen wegzutragen. Ziel ist vor allem der Handel mit gefälschten Markenprodukten – ein klarer Straftatbestand, der eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Markenrecht nach sich zieht.
Nach nur zehn Minuten ist die Operation beendet. Drei Verkäufer mit mutmaßlich gefälschter Ware werden festgehalten, gegen sie werden Strafverfahren eingeleitet. Über das gesamte Gebiet – Dalt Murada, s’Hort des Rei und Parc de la Mar – verteilt sich die sichergestellte Ware. So viel, dass ein Lkw angefordert werden muss, um alles abzutransportieren.
Weiterhin regelmäßige Kontrollen
Unterinspektor Morey zieht eine nüchterne Bilanz: „Natürlich werden wir den illegalen Straßenhandel nicht beenden, machen wir uns nichts vor. Aber mit diesen Einsätzen versuchen wir, die illegale Nutzung des öffentlichen Raums einzudämmen und die Aktivitäten so weit wie möglich zu reduzieren.“ Es ist nicht der erste Einsatz dieser Art – und wird auch nicht der letzte sein. Die Ortspolizei kündigt an, den Druck mit regelmäßigen Kontrollen aufrechtzuerhalten – sowohl in der Innenstadt als auch an der Playa de Palma.
