Mittendrin und doch außen vor - Wie Wohnungslose in Palmas Innenstadt hausen

Sie haben kein Zuhause, aber leben mitten unter uns. Palmas Wohnungslose sind auch im touristischen Zentrum überall zu finden. Viele von ihnen schlafen jetzt im Sommer auf improvisierten Liegematten aus Karton oder Luftmatratzen, die Urlauber am Strand weggeschmissen haben. Manche stellen sogar kleine Zelte auf, sobald die Dämmerung einsetzt. Tagsüber müssen sie ihr Hab und Gut verstecken. Geht man aufmerksam durch die Innenstadt, sieht man überall ihre Spuren.

Das Rathaus versucht, die Wohnungslosen aus der Innenstadt zu vertreiben, und verriegelt beliebte Schlafplätze wie etwa den überdachten Zugang zum Parkhaus vom Mercat de l' Olivar. Die Menschen müssen deswegen immer wieder neue Plätze finden, um nachts zur Ruhe zu kommen.

Der überdachte Zugang zur Parkgarage am Parking des Mercat d´Olivar war ein beliebter Unterschlupf für Wohnungslose in Palma. Mittlerweile versperren Eisengitter den Zugang. / Alexandra Bosse

Essen und ein offenes Ohr

Die Freiwilligen der Stiftung Proyecto Encuentro besuchen die Wohnungslosen in Palma jeden Dienstagabend, versorgen sie mit einer Mahlzeit und hören ihnen zu. Gründerin der Stiftung ist die argentinische Sozialarbeiterin Florencia Ruarte, die alle nur Flor nennen. Sie leitet das Projekt zusammen mit ihrem Mann Gumersindo Cornejo, der tagsüber bei der Guardia Civil arbeitet. Die MZ war im vergangenen Dezember bereits einmal mit ihnen unterwegs und hatte über die Wohnungslosen im Flughafen und im alten Gefängnis berichtet.

An diesem drückend heißen Sommerabend im Juli finden sich neben den beiden Gründern vier Freiwillige am Treffpunkt beim Parc de Patines ein. Wir bilden insgesamt drei Teams, denn niemand macht die Runden alleine. „Llegamos a donde podemos (wir tun, was wir können)“, sagt Cornejo pragmatisch, während Ruarte die Lebensmittel verteilt. Die MZ schließt sich den Ehrenamtlichen Miguel Orlando Palacios (50) und José Sebastián Rios (32) auf der Route durch die Innenstadt an. Wir haben insgesamt vier Tüten mit gespendetem und selbst zubereitetem Essen dabei.

Freiwillige der Stiftung Proyecto Encuentro bei ihrem abendlichen Rundgang durch Palma / Alexandra Bosse

Schlafen auf Parkbänken

Die erste Station ist der Parc Llorenç Cerdà in der Nähe der Gesamtschule Ramon Llull an der Avinguda de Portugal. Hier sitzt Arthur (63) auf einer Parkbank mit einem Freund, der ihn hier besucht. Der Bulgarier lebt auf der Straße, seit er vergangenen Sommer seinen Job auf dem Bau verlor und seine Miete nicht mehr bezahlen konnte. Er beschwert sich über eine Gruppe von Unruhestiftern, die nachts versucht hat, seine Sachen zu stehlen.

Palacios macht sich Notizen. Bei den Besuchen geht es vor allem auch darum, den Menschen auf der Straße zuzuhören und, wo möglich und nötig, Hilfe zu organisieren. Auf einer anderen Parkbank sitzen zwei Männer um die 40 im Schatten eines Baumes. In den Ästen sind zwei große schwarze Müllbeutel verstaut. Die beiden freuen sich über den Linsensalat mit Reis, eine Banane und eine gekühlte Flasche Wasser. Die Croissants lehnen sie dankend ab. Sie sind wortkarg und sprechen kaum Spanisch. Wir nicken uns zu und schütteln kurz die Hände.

Miguel von Proyecto Encuentro verteilt Essen an zwei Männer im Park / Alexandra Bosse

Helfen als Selbsthilfe

Miguel und José sind beide Argentinier. Auf dem Weg zur nächsten Schlafstätte erzählen sie von ihren eigenen Schwierigkeiten, um hier auf Mallorca Fuß zu fassen und Arbeit zu finden. Miguel hilft mittlerweile seit anderthalb Jahren beim Proyecto Encuentro: "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, auf der Straße zu leben." Er sei von den Versprechungen einer deutschen Arbeitgeberin auf die Insel gelockt worden. "Letztendlich musste ich aber in einem Zuchtstall auf ihrer Finca schlafen und wurde schlecht behandelt", sagt der 50-Jährige.

Mittlerweile habe er aber sein Leben hier geregelt, verfüge über eine Aufenthaltsgenehmigung und arbeite in einer Bäckerei. Nun möchte er selbst etwas zurückgeben. José ist erst seit einem Monat bei den Routen dabei, Miguel hatte ihn angeworben. "Ich hatte eine Krise hier und wollte schon aufgeben und zurückkehren nach Argentinien. Aber jetzt habe ich einen Job als Maler in Campos, und anderen zu helfen, gibt mir selbst auch so etwas wie Halt", erzählt der 32-Jährige, der in einer Wohngemeinschaft mit fünf anderen Latinos in Palma untergekommen ist.

Die Freiwilligen Miguel und José im Gespräch mit den Männern auf dem Parkplatz vor dem Kulturzentrum La Misericòrdia in Palma. / Alexandra Bosse

Leben unter freiem Himmel zum Ärger der Nachbarn

Auf dem Parkplatz vor dem Kulturzentrum La Misericòrdia lebt momentan eine Gruppe von acht Männern. "Wir sind hier eine gute Gemeinschaft", erzählt der im Stadtteil El Terreno geborene Mallorquiner Eduardo. "Wir sind sechs Spanier und zwei Muslime, mit uns es gibt keine Probleme. Aber manchmal kommen andere Leute dazu und machen Ärger, und dann kommt die Polizei und räumt hier auf", sagt der gepflegt aussehende 67-Jährige. Er lebe bereits seit vergangenem Oktober hier, anfangs seien sie nur zu dritt gewesen.

"Aber jetzt haben sich die Nachbarn über uns beschwert, weil wir angeblich das Stadtbild verschandeln. Jetzt machen wir uns Sorgen, was aus uns werden soll", fügt er hinzu. "Sie meinen, dass wir in menschenunwürdigen Zuständen leben würden. Aber in der Casa de Familia ( Unterkunft für mittellose Erwachsene) habe ich es nicht mehr ausgehalten. Wir sind hier vier Leute von dort", erzählt er weiter. Vicente (62) stimmt ihm zu.

Miguel im Gespräch mit Gabriel in Sindicat / Alexandra Bosse

Nachts sind alle Katzen grau

Auch rund um Fußgängerzone Sindicat schlafen viele Menschen in Hauseingängen und anderen Ecken versteckt. Da ist Gabriel, der es sich vor einem geschlossenen Geschäft bequem gemacht hat und dort weiße Bohnen mit Tomatensauce isst, die ihm jemand zuvor geschenkt hat. Aus einem kleinen Lautsprecher ertönt eine Reggaeton-Melodie. "Von meinen 640 Euro Sozialhilfe kann ich mir bei den Mietpreisen kein Zimmer leisten. Ich muss ja auch noch essen“, lacht der stylisch gekleidete 62-Jährige. Neben ihm steht ein neu glänzendes Mountainbike. Den Thunfisch-Bocadillo von Miguel nimmt er dankend an. „Für morgen früh, sonst werde ich zu dick“, scherzt er.

Hinter einer Mauer, im Schutz eines Gebüsches, liegt Gurro. Nur wenn man das wie Miguel schon weiß, findet man ihn. Der ergraute und schlaksige Mittfünfziger hatte sich bereits zum Schlafen bereitgemacht. „Aber mit vollem Magen schläft es sich besser“, sagt er und packt den Bocadillo sofort aus, um hineinzubeißen.

An dem nachts geschlossenen Zeitungskiosk auf der Plaça de l’Olivar sitzt Henry auf dem Stuhl, den die Mitarbeiter tagsüber für ihre Pause nutzen. Auf der Rampe davor hat er ein Zelt aufgebaut, seine dunklen Haare sind in kurze Rastazöpfe eingeflochten. Auch er ist kein Unbekannter für Miguel und José, sie fragen ihn nach Javier, der sich normalerweise auch in dieser Ecke aufhält. „Ich glaube, der hat sich bereits schlafen gelegt. Mir persönlich ist es einfach noch zu warm“, meint Henry.

In einer dunklen Ecke am Eingang des Mercats liegt tatsächlich Javier, der aus Ecuador stammt. Miguel ist sichtlich erleichtert. „Wie ist es mit deinem Job?“, fragt er Javi, wie er ihn nennt. Javier schüttelt nur müde den Kopf und antwortet, dass er schon wieder ohne Arbeit ist, nachdem die Baustelle beendet war. „Gib die Hoffnung nicht auf. Du kannst auch mit Flor reden, sie ist morgen in ihrer Sprechstunde bei den Kapuzinern, hier gleich um die Ecke“, macht Miguel ihm Mut.

Die morgendliche Essensausgabe bei den Kapuzinermönchen am Plaza España ist für manche Wohnungslose die einzige gesicherte Mahlzeit pro tag. / Alexandra Bosse

Ein Tropfen auf den heißen Stein

Am Carrer del Bastió d’en Sanoguera, gleich gegenüber vom Drogeriemarkt Müller an der Plaça d'Espanya, befindet sich das Kloster der Kapuzinermönche, wo Helfer jeden Morgen Bocadillos an Bedürftige verteilen. Seit Kurzem hat die Sozialarbeiterin Flor Ruarte hier auch zweimal im Monat eine Sozialsprechstunde für die Menschen auf der Straße. Sie können hier ohne Termin an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr einfach vorbeikommen. Der Eingang ist derselbe wie der Zugang zur Kirche.

„Es ist ein Anfang“, erzählt Flor. „Leider haben wir immer noch kein eigenes Büro, um den Menschen eine feste Anlaufstelle geben zu können.“ Die Stiftung Proyecto Encuentro finanziert sich komplett aus Spenden und hat bisher nicht genügend Mittel, um ein Lokal anzumieten. „Die Sprechstunde ist immer voll, ich könnte gut noch mehr Termine anbieten“, sagt die Argentinierin.

Florentina Ruarte vom Proyecto Encuentro bei ihrer Sozial-Sprechstunde im Kapuziner-Kloster / Alexandra Bosse

Vielfältige Probleme

Die Probleme, mit denen die Menschen zu ihr in die Sprechstunde kommen, sind vielfältig. Die 51-Jährige hilft den Wohnungslosen dabei, ihre Papiere zu regeln, einen Platz in einer Unterkunft zu bekommen oder Arbeit zu finden. „Die Bürokratiehürden sind immens, die Menschen auf der Straße sind damit oft überfordert. Ihr erster Besucher heute ist der Spanier Gonzalo. Er schlief im Winter im Flughafen und Flor half ihm, eine Arbeitsstelle zu finden, sodass er sich ein Zimmer mieten konnte. Jetzt hat er seinen Job wieder verloren und damit auch sein Dach über dem Kopf.

„Er schläft nun wieder am Flughafen", sagt Ruarte. "Manchmal gehe ich mit einem bitteren Beigeschmack nach Hause, weil es einfach nicht in meiner Hand liegt zu helfen“, sagt sie. Trotz vieler Rückschläge, gerade durch lange Bearbeitungszeiten in den Behörden, gibt sie nicht auf. „Die Gelder und Ressourcen sind da, aber sie kommen nicht bei den Menschen an. Ich kann dabei nicht zusehen und nichts tun“, sagt sie.

Informationen Asociación Proyecto Encuentro (Nro de Registro: Govern de les Illes Balears 311000011935 sección 1) Spenden erbeten an: - CIF: 19741438 - Entidad : Caixa Bank - Número: ES96 2100 0204 1302 0108 2495 Als Freiwillige/r mithelfen: Treffpunkt jeden Dienstag um 20 Uhr an der Plaça dels Patins in Palma (gegenüber der Madre Café Bar). Kontakt Flor: Tel.:+34 645-53 32 42 IG:@proyectoencuentro_palma

