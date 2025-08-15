"Direkt vor der Tür" bei Danni Büchner: 30 Pferde vor Brand auf Bauernhof in Manacor gerettet
Das Feuer war am Donnerstagnachmittag (14.8.) auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten kam ein neuer Helikopter zum Einsatz
Am Donnerstag (14.8.) mussten insgesamt 30 Pferde aus ihren Ställen gerettet werden, nachdem gegen 17.30 Uhr auf landwirtschaftlichen Parzellen eines Bauernhofs am Stadtrand von Manacor ein Feuer ausgebrochen war. Weder Mensch noch Tier wurden verletzt, die schwarze Rauchsäule war jedoch weithin zu sehen und einige Anwohner mussten vorsorglich ihre Häuser verlassen.
Eine Zeugin des Brandes aus nächster Nähe war die prominente deutsche Mallorca-Auswanderin Danni Büchner: Sie postete meherere Instagram-Stories mit Videos, in denen sie das Geschehen dokumentierte: "Das war heute direkt vor unserer Tür", schrieb Büchner, und verlieh den Worten mit einem schockierten Emoji und einem roten Pfeil zusätzliches Gewicht. "Es wurde zum Glück schnell gelöscht", erklärte sie in einer Story, die einen Helikopter zeigt.
Neuer Hubschrauber "Milana" im Einsatz
An den Löscharbeiten waren Luft- und Bodeneinheiten der Feuerwehr von Mallorca beteiligt, die ihren Hubschrauber 'Milana' bei dessen erstem Einsatz einweihten. Auch ein Löschflugzeug und ein Hubschrauber der Naturschutzbehörde Ibanat kamen zum Einsatz. Zudem beteiligten sich Kräfte der Ortspolizei und Nationalpolizei von Manacor sowie Freiwillige des Zivilschutzes aus Montuïri, Vilafranca und Manacor. Insgesamt wurden drei Hektar durch die Flammen verbrannt.
Die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs herrschenden, hohen Temperaturen trugen dazu bei, dass sich die Flammen innerhalb kurzer Zeit stark ausbreiteten. Sie erschwerten auch die Löscharbeiten stärker als ursprünglich erwartet. Durch den koordinierten Einsatz der zahlreichen Einsatzkräfte konnte der Brand aber schließlich gegen 19.25 Uhr unter Kontrolle gebracht werden, ohne dass jemand durch das Feuer zu Schaden gekommen war.
"Es hätte so böse ausgehen können"
Danni Büchner zeigte sich auf Instagram dankbar, mit einem Schrecken davongekommen zu sein: "Es hätte so böse ausgehen können, weil hier alles so trocken ist durch die Hitze... Danke, lieber Gott", schrieb die Auswanderin.
Die balearischen Behörden haben aktuell die Waldbrandwarnstufe 4 ausgegeben. Auf dem spanischen Festland kämpfen derzeit Einsatzkräfte in mehreren Regionen gegen verheerende Waldbrände. Die Serie hat bereits zwei Menschenleben gefordert und Tausende Hektar Wald und Busch zerstört.
