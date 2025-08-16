Warnstufe Orange: Mallorca steht ein 40-Grad-Wochenende bevor

Ganz knapp ist Mallorca am Freitag (15.8.) an der 40-Grad-Marke vorbeigeschrammt, am Wochenende dürfte es aber soweit sein. Der spanische Wetterdienst Aemet warnt am Samstag und Sonntag vor Hitze. Im Norden und Osten der Insel gilt am Samstag zwischen 12 und 19 Uhr Warnstufe Gelb wegen Temperaturen von mindestens 36 Grad, in der Inselmitte und im Süden gilt im gleichen Zeitraum Warnstufe Orange. Das bedeutet, dass es mindestens 39 Grad werden dürften. Vorab geht man bei Aemet davon aus, dass Porreres am frühen Nachmittag die 40 Grad knackt. Am "kühlsten" soll es in Andratx sein. Hier werden Höchstwerte von 33 Grad erwartet. Der Wind weht im Westen der Insel leicht aus westlicher Richtung, im Osten ist mit schwachem Nordwind zu rechnen.

Extreme Tropennacht in Palma

Es steht eine weitere Tropennacht bevor, die besonders in der Inselhauptstadt Palma mit Werten von mindestens 26 Grad extrem werden dürfte. Am Sonntag gibt es erneut Hitzewarnungen. Warnstufe Gelb gilt zwischen 12 und 19 Uhr im Norden, Osten und in der Tramuntana, in der Inselmitte und im Süden zu denselben Uhrzeiten Warnstufe Orange. Am mildesten bleiben die Werte wieder im Südwesten der Insel. Der Wind weht leicht aus westlicher Richtung, an der Südküste kann es zu der ein oder anderen Böe kommen.

So geht es in der neuen Woche weiter

Die neue Woche startet kaum besser. Aemet hat vorsorglich schon für Montag Hitzewarnungen ausgegeben. Diese gelten erneut zwischen 12 und 19 Uhr. Im Norden, Osten, Süden und in der Tramuntana gilt Warnstufe Gelb, in der Inselmitte Warnstufe Orange. Für Dienstag gibt es noch keine Wetterwarnung, angesichts von angepeilten Werten von bis zu 39 Grad in Inca dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Aemet die entsprechenden Warnstufen ausgibt.

Eine Entspannung könnte tatsächlich dann ab Mittwoch eintreten. Hier sind auf der Wetterkarte Höchstwerte von maximal 33 Grad eingetragen. Im Inselnorden um Sa Pobla könnten die Temperaturen sogar unter der 30-Grad-Marke bleiben.