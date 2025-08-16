70-Jähriger völlig erschöpft: Guardia Civil rettet deutschen Wanderer aus dem Torrent de Pareis

Die Guardia Civil hat einen deutschen Wanderer aus der Schlucht Torrent de Pareis auf Mallorca gerettet. Die Rettungsaktion fand bereits am Donnerstag (14.8.) statt, wurde aber erst jetzt durch eine Pressemitteilung bekannt. Demnach erhielten die Einsatzkräfte am Vormittag den Notruf, weil der 70-Jährige völlig erschöpft von der Wanderung war und nicht mehr weiterlaufen konnte.

Die Guardia Civil schickte einen Rettungshubschrauber. Die Besatzung entdeckte den Mann, der von einer weiteren Person aus seiner Wandergruppe betreut wurde. Da die Einsatzkräfte in dem felsigen Gelände nicht landen konnten, wurden der Senior und sein Begleiter mit einem Seil in den Helikopter gehoben. Die Beamten leisteten Erste Hilfe, dann wurden die beiden Geretteten in die Nähe des Parkplatzes gebracht, wo sie ihr Auto abgestellt hatten.

Offenbar hatte der 70-Jährige an einer geführten Tour durch die bekannte Felsschlucht teilgenommen. Die anderen Wanderer hatten ihren Weg fortgesetzt, der Führer der Gruppe war dabei in ständigem Kontakt mit der Guardia Civil geblieben.

Das rät die Guardia Civil

Die Guardia Civil erinnert angesichts dieser erneuten Rettungsaktion daran, die Tramuntana oder andere beliebte Wanderwege nicht zu unterschätzen. Insbesondere im Sommer sind Vorkehrungen zu treffen. Dazu gehört neben dem richtigen Schuhwerk auch ausreichend Wasser. Zudem sollte man sich ständig über die Wetterbedingungen informieren. In den besonders heißen Stunden des Tages sollte man auf keinen Fall wandern. Zudem sollte man die Wanderung sofort abbrechen, wenn man erschöpft ist oder Symptome hat, die auf einen Hitzschlag deuten könnten.

In der Tramuntana kommt es immer wieder zu Rettungsaktionen, nicht selten sogar zu Todesfällen. Neben der Hitze sind vor allem Regentage gefährlich, da sich im Sturzbach schnell Wasser sammelt, das alles mit sich reißt.