Taxi überfährt Fußgänger vor dem Kongresszentrum in Palma
Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag (16.8.)
Ein Fußgänger ist bei einem Unfall vor dem Kongresszentrum in Palma in der Nacht auf Samstag (16.8.) von einem Taxi angefahren und schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr morgens. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der Fußgänger die mehrspurige Straße bei roter Ampel. Dabei wurde er erfasst.
Drogentest fiel negativ aus
Eine Patrouille der Ortspolizei leistete Erste Hilfe und rief den Krankenwagen, der den Schwerverletzten ins Krankenhaus brachte. Die Guardia Civil übernahm die Ermittlungen. Ein Alkohol- und Drogentest beim Fahrer fiel negativ aus. /pss
