"Wir werden euch umbringen": Aggressive Urlauberinnen stürmen Ferienwohnung an der Playa de Palma
Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagmorgen (11.8.), wurde aber erst jetzt bekannt
Zwei Urlauberinnen haben versucht, eine Ferienwohnung an der Playa de Palma zu stürmen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Montagmorgen (11.8.), wurde aber erst jetzt bekannt. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, vermuteten die beiden Damen, dass sich im Apartment ein Handy befand, dass ihnen zuvor abhandengekommen war.
"Wir werden euch umbringen"
Sie zerstörten sowohl den Türrahmen als auch das Schloss der Wohnungstür, um sich Zugang zu verschaffen. Währenddessen brüllten sie: "Wir werden reinkommen und euch umbringen." In der Ferienwohnung befanden sich zwei völlig verängstigte Urlauberinnen. Den beiden aggressiven Touristinnen gelang es, kurzfristig in die Wohnung einzudringen. Die beiden Mieterinnen schmissen sie aber wieder heraus, verrammelten die Wohnungstür und riefen die Polizei.
Eine Patrouille der Nationalpolizei erschien schnell am Ort des Geschehens. Die Beamten nahmen die beiden Krawall-Urlauberinnen fest. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Ob sich das gesuchte Mobiltelefon in der Wohnung befand, ist nicht bekannt. /pss
