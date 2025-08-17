Nach dem Hitzewochenende: Dann wird es endlich wieder kühler auf Mallorca

Wer pralle Sommerhitze wollte, wurde am Wochenende auf Mallorca glücklich. Gleich mehrere Ortschaften knackten am Samstag und Sonntag die 40-Grad-Marke. Am Samstag (16.8.) wurden die höchsten Werte (41,5 Grad) in Montuïri in der Inselmitte gemessen. Aber auch in Calvià, Binissalem und an der Balearen-Uni in Palma wurden Temperaturen von über 40 Grad gemessen. Für Sonntag hat der spanische Wetterdienst Aemet Stand 17.45 Uhr noch nicht die definitiven Höchstwerte bekanntgegeben, aber bereits um 10 Uhr morgens wurden an der Uni 40,3 Grad gemessen.

Und auch in der neuen Woche bleibt es heiß. Für Montag hat Aemet für die ganze Insel zwischen 12 und 19 Uhr Hitzewarnungen ausgegeben. Im Süden, Norden, Osten sowie in der Tramuntana gilt Warnstufe Gelb, in der Inselmitte sogar Warnstufe Orange. Am heißesten soll es mit 38 Grad in Inca werden. Auch am Dienstag muss man in manchen Teilen der Insel mit erhöhten Werten rechnen. Zwischen 12 und 19 Uhr gilt in der Inselmitte und im Süden Warnstufe Gelb. Auch angesichts der dramatischen Lage auf dem Festland ist zu beachten, dass auf der gesamten Insel am Samstag und Sonntag die höchste Gefahrenstufe 4 für Waldbrände galt. Es ist davon auszugehen, dass dies in den kommenden Tagen ebenfalls der Fall ist.

Am Mittwoch kommt die Abkühlung

Am Mittwoch dann gibt es dann aber endlich Abkühlung. Die Werte fallen inselweit auf rund 30 Grad. Nur in der Deutschen-Hochburg Llucmajor könnte es mit 34 Grad etwas wärmer bleiben. Und nicht nur das: Aktuell geht man bei Aemet auch davon aus, dass es regnen könnte. Bei bis zu 75 Prozent liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit. Erfahrungsgemäß sind solche Vorhersagen in den Sommermonaten immer mit einer gewissen Skepsis zu betrachten.

Die vergleichsweise niedrigen Werte – und auch die Hoffnung auf den dringend notwendigen Regen – halten sich bis mindestens Freitag. Am Wochenende soll dann wieder größtenteils die Sonne scheinen.