Vier schwere Unfälle: Horror-Nacht auf Mallorcas Straßen

Auf den Straßen Mallorcas ist es innerhalb von nur wenigen Stunden zu vier schweren Verkehrsunfällen gekommen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, begann die Unfallserie am Samstagnachmittag gegen 19.20 Uhr in Pollença im Norden er Insel. Ein 34 Jahre alter Radfahrer wurde an einer Kreuzung von einem Bus erfasst. Der Mann kam schwerverletzt ins Landeskrankenhaus Son Espases. Die Guardia Civil ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Zwei Unfälle innerhalb von 15 Minuten

Gegen 5.50 Uhr dann kam es in Palmas Stadtteil Coll d'en Rabassa zu einem Zusammenprall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der 43-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Autofahrer beging Fahrerflucht. Die Guardia Civil versucht, den Flüchtigen ausfindig zu machen. Das Unfallopfer liegt im Krankenhaus Son Espases. Berichten zufolge hat der Mann Schwierigkeiten, seine Beine zu bewegen.

Kaum 15 Minuten später kam es erneut in Coll d'en Rabassa zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Der 22-jährige Fahrer des Zweirads wurde dabei schwer verletzt.

Frontalkollision auf der Andratx-Schnellstraße

Gegen 6.50 Uhr knallte es auf der Andratx-Schnellstraße auf Höhe des Tunnels Son Vic. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden in ihren Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Es handelt sich bei den drei Verletzten um junge Männer. Einer von ihnen wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und ins Krankenhaus Quirón Palmaplanas gebracht. Die beiden anderen erlitten weniger schwere Verletzungen, wurden aber ebenfalls in Kliniken nach Palma gebracht.

Die Straße musste Medienberichten zufolge mehrere Stunden lang gesperrt werden, bis die Autos abtransportiert waren. Die Guardia Civil ermittelt, wie es zu der Frontalkollision kommen konnte. /pss