Mann kippt vom Elektroroller und stirbt auf Mallorca
Möglicherweise war ein Schlagloch für den Unfall verantwortlich. Der Mann erlag den Verletzungen vor Ort
Ein Elektrorollerfahrer ist am Sonntagabend (17.8.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca gestorben. Das bestätigte die Ortspolizei von Alcúdia in den sozialen Netzwerken. Der Mann kippte wohl ohne Fremdeinwirkung von dem Gefährt und verstarb noch vor Ort.
Der Mann war mit dem elektrischen Tretroller auf der Carretera de Artà unterwegs. Nahe dem sogenannten Magic-Kreisverkehr kam es gegen 21 Uhr zum Sturz. Die Polizei hat weder Angaben zu den Hintergründen des Unfalls noch weitere Informationen zum Opfer veröffentlicht.
Viele Schlaglöcher auf der Strecke
In der Kommentarspalte melden sich Zeugen zu Wort, die sahen, wie der Mann keinen Helm trug. "Bei der Anzahl an Schlaglöchern war ein Unfall nur eine Frage der Zeit", schreibt eine andere.
Das Unfallopfer erlitt einen Kreislaufzusammenbruch. Die Wiederbelebungsmaßnahmen des Rettungsdienstes zeigten keine Wirkung.
