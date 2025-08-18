Rauch über Mallorca: Spanische Waldbrände trüben den Inselhimmel ein

Wenn der Himmel über Mallorca im Hochsommer trübe ist, liegt das in der Regel am Saharastaub. Derzeit ist das aber nicht der Fall. Am Sonntagmorgen (17.8.) war über der Insel eine deutliche Eintrübung des Himmels zu beobachten. Anstelle des sonst typischen, klaren Sommerhimmels zeigte sich ein milchiger Schleier. Wie die staatliche Wetterbehörde Aemet mitteilte, handelt es sich dabei um Rauch von mehreren großflächigen Waldbränden im Nordwesten der Iberischen Halbinsel. Dieser wurde durch atmosphärische Strömungen bis auf die Balearen transportiert.

Betroffen sind von den Waldbränden unter anderem die Provinzen Ourense, León, Zamora und Cáceres. Die dortigen Brände haben große Mengen Rauch freigesetzt, die bis in mittlere und höhere Atmosphärenschichten aufgestiegen sind. Über Luftströmungen gelangten die Partikel in den westlichen Mittelmeerraum, einschließlich der Balearen. Der Rauch befindet sich in großer Höhe, sodass am Boden in der Regel keine Geruchsbelästigung auftritt. Dennoch ist die Sicht beeinträchtigt, das Sonnenlicht wirkt abgeschwächt und diffus.

Malauradament, aquest cel enterbolit i blanquinós que veim no es deu a la pols sahariana, és fum que ve dels incendis de l'oest de la Península.



Tant de bo es puguin controlar aviat. pic.twitter.com/MaK41K7RMJ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 17, 2025

Ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit

Bereits in den vergangenen Wochen kam es vor, dass Rauch von Bränden auf dem Festland die Balearen erreichte – zuletzt im Zusammenhang mit Waldbränden in Frankreich. In Einzelfällen gelangte sogar Rauch von anderen Kontinenten auf die Inseln, etwa während der massiven Brände in Kanada Anfang Juni.

Spanien erlebt derzeit eine der schwersten Waldbrandsaisonen der vergangenen Jahrzehnte. Nach offiziellen Angaben wurden in den vergangenen Wochen über 120.000 Hektar Land durch Feuer zerstört. Hunderte Menschen mussten evakuiert werden. Tausende Einsatzkräfte sowie spezialisierte Löschflugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz. Der bis zu den Balearen getragene Rauch ist eine direkte Folge dieses großflächigen Geschehens.

Höchste Warnstufe auf den Balearen

Zeitgleich mit dem Auftreten des atmosphärischen Rauchs gilt auf den Balearen weiterhin die höchste Waldbrandwarnstufe (Stufe 4). Aufgrund der anhaltenden Trockenheit, hohen Temperaturen und starken Winde besteht auf den Inseln ein deutlich erhöhtes Risiko für Brandausbrüche. Wobei die Insel in den vergangenen Jahren sehr viel Glück in diesem Punkt hatte.

Das balearische Umweltministerium erinnert in diesem Zusammenhang erneut an die geltenden Vorschriften: Offenes Feuer ist in Wäldern sowie in einem Umkreis von bis zu 50 Metern strengstens verboten. Im Bereich zwischen 50 und 500 Metern darf Feuer nur mit ausdrücklicher Genehmigung entzündet werden. Verstöße oder fahrlässiges Verhalten können schwerwiegende Folgen haben.

Am Mittwoch soll sich das Wetter auf Mallorca ändern. Es wird kühler und regnerisch, was die Waldbrandgefahr mindert. /amb