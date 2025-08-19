Guardia-Civil-Gewerkschaft schlägt Alarm – Seenotrettung lässt Migranten stundenlang im Stich

Die Gewerkschaft der Guardia Civil (AUGC) auf den Balearen hat am Dienstag (19.8.) eine „kritische und wiederholte Vernachlässigung“ von Migranten beklagt, die auf Booten auf nach Mallorca, Ibiza, Formentera und Menorca ankommen. Nach Angaben des Verbands reagieren die Verantwortlichen von der Seenotrettungseinheit "Salvamento Marítimo" deutlich langsamer auf Hilferufe, wenn es sich um irreguläre Migranten handelt – im Gegensatz zu Einsätzen für Urlauber.

Sieben Stunden Wartezeit vor Cabrera

Als Beispiel verweist die AUGC auf ein Ereignis am Montag (18.8.): Ein Boot mit 14 Migranten erreichte die Insel Cabrera am Nachmittag. Trotz Radarwarnung und Notrufen über 112 sei ein Rettungsboot erst gegen 23.30 Uhr eingetroffen – sieben Stunden später. In dieser Zeit seien die Menschen ohne Versorgung geblieben, teils in gesundheitlich kritischem Zustand.

Eine Gruppe Migranten wartet auf Cabrera auf die Seenotrettung. / DM

Guardia Civil überlastet und unterbesetzt

Parallel dazu trafen in derselben Nacht drei weitere Boote ein. Die mit lediglich zwei Beamten und einem Schlauchboot ausgestattete Einheit der Guardia Civil auf Cabrera musste eingreifen, während die bereits angekommenen Migranten fast ohne Bewachung zurückblieben. Ein einziger Beamter zusammen mit drei Soldaten war für die 14 Menschen auf Cabrera zuständig. Der Transport an Land dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Die Gewerkschaft warnt, dass solche Szenen längst zur Regel geworden seien und Beamte regelmäßig über 24 Stunden im Dienst stünden.

Kritik richtet sich an Einsatzleitung und Ungleichgewicht bei Ressourcen

Die AUGC betont, die Kritik richte sich nicht gegen die Besatzungen der Seenotrettung, sondern gegen die Koordinationsstelle von "Salvamento Marítimo". Dort würden Einsätze verzögert oder verweigert, obwohl Notrufe und bestätigte Radardaten vorlägen.

Darüber hinaus kritisiert die AUGC eine ungleiche Verteilung der Mittel: Während auf der Nachbarinsel Formentera zwei große Patrouillenboote und ein Schlauchboot stationiert seien – darunter die Río Gállego, die täglich vom Hafen von Palma ausläuft, eine fünfstündige Überfahrt zurücklegt, zehn Stunden patrouilliert und anschließend zur Basis zurückkehrt – stehe in Cabrera, trotz doppelt so vieler Ankünfte in den vergangenen Wochen, nur ein einziges Schlauchboot mit zwei Beamten zur Verfügung. /slr