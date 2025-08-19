Dach der Kartause von Valldemossa teilweise eingestürzt

Teile des Daches der Kartause von Valldemossa sind am Montag (18.8.) eingestürzt. Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, hat der Einsturz ein Loch in der Dachkonstruktion hinterlassen. Der Vorfall wirft Fragen über den Erhaltungszustand dieses symbolträchtigen Baudenkmals von Mallorca auf, das einst Frédéric Chopin und George Sand beherbergte und ein Besuchermagnet in dem malerischen Dorf ist.

Der Denkmalschutzverband Arca hat eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er auf die Dringlichkeit von Reparaturarbeiten hinweist, insbesondere angesichts der bevorstehenden Regenfälle, die die strukturellen Schäden noch verschlimmern könnten: "Der Regen kann jederzeit einsetzen, und dieser Teil der Kartause sollte nicht ohne einen minimalen Schutz dastehen", so der Verband in seiner Pressemitteilung.

Hier klafft das Loch im Dach der Kartause von Valldemossa. / Arca

Kartause soll besser geschützt werden

Die Organisation erinnert daran, dass dies nicht der erste Einsturz in der Kartause ist, und führt die Probleme auf unzureichende Instandhaltung und mangelnde nachhaltige Investitionen in die Erhaltung des Gebäudes zurück. Sie will die Zuständigen im Inselrat und in der Gemeinde sowie das Bistum erneut an ihre Verantwortung erinnern.

Arca betont zudem die Notwendigkeit, den Schutzstatus der Kartause als Kulturdenkmal (BIC, „Bien de Interés Cultural“) auszuweiten. Damit soll die Bewahrung dieses historischen Erbes gewährleistet werden. "Die Kartause ist ein vorrangiges Ziel für den Denkmalschutz unserer Organisation. Wir werden so lange wie nötig darauf bestehen. Vernachlässigung und fehlende Investitionen waren eine Konstante und das muss sich ändern", so der Verband.

Arca bemängelt in regelmäßigen Abständen den Zustand der Kartause, die zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhundert in ihrer heutigen Form entstanden ist - zuletzt 2018. Schon 2014 hatte Arca eine Petition an die Kommission des Inselrates geschickt, in der der Verband den Schutz der Kartause forderte. /bro