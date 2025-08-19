Mutmaßlicher junger Brandstifter in Palma festgenommen

Beamte der Nationalpolizei haben am Montag (18.8.) einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen, der verdächtigt wird, am frühen Morgen des 16. Juli ein Feuer in einem Kiefernwald im Viertel Sa Teulera westlich des Bellver-Waldes in Palma gelegt zu haben. Die Ermittler vermuten, dass er auch für etwa sechs weitere Brände in der Umgebung von Palma in den vergangenen Monaten verantwortlich sein könnte.

In der Nähe einer Wohnsiedlung

Nach Angaben der Polizei brach der jüngste Brand gegen halb zwei Uhr morgens in einem Waldstück nahe dem Parc de Sa Teulera in der Nähe eines Wohngebiets aus. Mehrere Polizeistreifen und Feuerwehrleute rückten sofort an. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und so verhindern, dass sich das Feuer auf die nahegelegenen Wohnhäuser ausbreitete.

Zeuge sah den mutmaßlichen Täter

Ein Zeuge hatte kurz zuvor beobachtet, wie ein Mann aus einem Fahrzeug mit laufendem Motor stieg und zu einer Stelle ging, an der kurz darauf das Feuer ausbrach. Dabei habe er einen starken Benzingeruch hinterlassen. Das Gebiet ist bei den Anwohnern beliebt und kurz vor dem Ausbruch des Feuers hielten sich mehrere Personen dort auf.

Reale Gefahr einer Ausbreitung

Die Ermittlungen übernahm die Raubdelikte-Einheit der Nationalpolizei, die den Brandort untersuchte. Dabei stellten die Beamten fest, dass Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe der Brandstelle lagen und somit eine reale Gefahr einer Ausbreitung bestand, die erhebliche Schäden hätte verursachen können. Nur durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr ist dies verhindert worden.

Bereits zuvor hatten die Ermittler mehrere Brände in derselben Gegend untersucht, die sich allesamt in den frühen Morgenstunden ereignet hatten und mutmaßlich absichtlich gelegt worden waren, wie etwa am 9. Juli. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Verdächtige schließlich identifiziert werden, auch mithilfe von Zeugenaussagen. Er wurde wegen Brandstiftung festgenommen. /slr