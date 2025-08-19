Wetterumschwung auf Mallorca: Hitzewelle geht in mögliche Unwetter über

Wie üblich endet auf Mallorca Mitte August das konstante Sommerwetter. Der Dienstag (19.8.) ist der letzte Tag der Hitzewelle. Am Mittwoch kommt es zu einem radikalen Wetterumschwung. "Starke bis sehr starke Gewitter sind möglich. Behalten Sie die Unwetterwarnstufen im Blick", rät der spanische Wetterdienst Aemet. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Balearen-Regierung vorsorglich die Notfallpläne für die Herbstgewitter aktiviert.

Am Dienstag gilt im Süden, Westen und der Inselmitte die Warnstufe Gelb von 12 bis 19 Uhr wegen der Hitze. 36 Grad, vereinzelt sogar 37 Grad sind möglich. Der Vormittag ist bewölkt, ein paar Regentropfen können nicht ausgeschlossen werden. Spätestens nach dem Mittagessen scheint die Sonne.

Spürbar kälter ab Mittwoch

Die Nacht wird bei 20 bis 22 Grad nochmal schwül. Am Mittwoch sinken die Tagestemperaturen spürbar. Die Höchstwerte liegen dann bei 30 bis 32 Grad, im Stadtgebiet von Palma hält sich die Wärme bei 34 Grad noch besser. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der Wetterdienst hält Starkregen und Gewitter für möglich. Eine Warnstufe gibt es Stand Dienstagmorgen nicht.

Beim Blick auf den Regenradar sieht es auch eher nach leichten Schauern aus. Weite Teile der Insel bleiben wohl trocken. Der Wind weht mäßig aus Nord-Nordost. Angesichts des Wetterumschwungs ist die "Operation Wolke" denkbar, sprich es kommt zum Verkehrschaos in Palma und möglicherweise auch in Valldemossa und Sóller.

Am Wochenende wird es schon wieder hochsommerlich

An den folgenden Tagen hält das wechselhafte Wetter an. Am Donnerstagvormittag kann es erneut regnen, unter Umständen sogar kräftiger. Es wird aber auch reichlich Sonnenstunden geben. Die Temperaturen bleiben konstant knapp über der 30-Grad-Marke.

Richtung Wochenende soll es dann schon wieder wärmer werden. Für den Sonntag sagt Aemet Sonne und 34 Grad vorher. So ganz vorbei ist der Sommer halt doch noch nicht.