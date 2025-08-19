Seit sechs Tagen kein Lebenszeichen mehr: Deutscher an der Playa de Palma vermisst

Ein junger Deutscher wird seit Anfang August an der Playa de Palma auf Mallorca vermisst. Bei dem Vermissten handelt sich um den 33-jährigen Tobias Herbst aus Krefeld. Seine Lebensgefährtin hat sich bei der MZ gemeldet, um sein Verschwinden anzuzeigen und hofft, durch eine Veröffentlichung womöglich Hinweise auf den Aufenthaltsort ihres Partners zu bekommen.

Wie die Lebensgefährtin des Mannes erzählt, ist ihr Partner seit dem 4. August verschwunden. "Am 3. August haben wir abends gestritten, dann hat er einen kleinen Koffer gepackt und ist gegangen", berichtet seine Partnerin. Zuvor sei er lediglich einmal eine Nacht von daheim ausgezogen und habe bei einem Freund übernachtet, sei am nächsten Tag aber wieder aufgetaucht.

Zunächst noch per Handynachrichten in Kontakt

Nun wartet seine Partnerin bereits seit Tagen auf ein Lebenszeichen. Tobias Herbst meldete sich von Mallorca aus bei ihr zwischen dem 4. und dem 12. August weiterhin täglich per Handynachricht. Seit dem 13. August hat seine Freundin nichts mehr gehört und macht sich zunehmend Sorgen, es könnte ihm etwas zugestoßen sein. Auch bei seiner Arbeitsstelle habe er sich nicht abgemeldet, und das obwohl die Beziehung zwischen ihm und seinem Chef "beinahe freundschaftlich" sei, wie seine Lebensgefährtin erzählt.

Sie kam am Wochenende nach Mallorca, um eigenhändig nach ihrem Partner zu suchen, nachdem das Handy aus war. "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Deniz Gülpen half bei der Suche. "Wir haben in ganz vielen Restaurants und Hotels nachgefragt, aber niemand hatte Tobias gesehen", berichtet seine Lebensgefährtin. Auf Mallorca habe er keinerlei Bekannte oder Freunde, bei denen er untergeschlupft sein könnte.

Ergebnislose Suche auf Mallorca

Die Suche auf der Insel gestaltete sich schwierig, seine Lebensgefährtin wollte bei der Polizei eine Vermisstenanzeige aufgeben. "Bei der Ortspolizei sagte man mir, die Nationalpolizei sei zuständig. Dort habe ich dann zwei Stunden gewartet, bis es hieß, es gebe einen kompletten Systemausfall, der sich über Stunden oder gar Tage hinziehen könnte. Man verwies mich wieder an die Ortspolizei, die aber erneut sagte, sie könne nichts tun." Deshalb reiste Herbsts Partnerin am Montagabend (18.8.) unverrichteter Dinge wieder zurück nach Deutschland.

Tobias Herbst ist 1,85 Meter groß, 33 Jahre alt, von normaler Statur, hat braunes sehr kurzes Haar und grün-braune Augen. Er trägt auffällige Tattoos am ganzen Körper. Wer Tobias Herbst gesehen hat oder etwas über seinen Aufenthaltsort weiß, sollte sich unter der Telefonnummer 0034-868 286 726 melden oder bei der nächsten Polizeidienststelle.