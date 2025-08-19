Mehr als 200 Migranten binnen 24 Stunden auf den Balearen angekommen – Betreuungssystem am Limit

Der massive Zustrom von Migranten über das Mittelmeer auf die Balearen geht unvermindert weiter. Am Montag (18.8.) und am Dienstagmorgen sind insgesamt 218 Menschen in neun Booten (pateras) auf Mallorca, Ibiza, Formentera und Cabrera angekommen.

160 Menschen am Montag

Zunächst erreichten 107 Personen in den frühen Morgenstunden des Montags die Südküsten von Mallorca, Ibiza und Formentera. Gegen 2 Uhr ortete die Seenotrettung (Salvamento Marítimo) ein Boot mit 22 Personen – darunter 16 Männer aus Subsahara-Afrika sowie sechs Menschen asiatischer Herkunft – in der der Cala S’Almunia im Südosten Mallorcas, wie die Regierungsdelegation in den Balearen mitteilte.

Etwa eine Stunde später wurden fünf Nordafrikaner von der Guardia Civil aufgegriffen, nachdem sie in einem weiteren Boot die Küste von Formentera erreicht hatten. Gegen 3.45 Uhr lokalisierten die Einsatzkräfte zudem 24 Migranten aus Subsahara-Afrika an Bord einer weiteren Patera rund sieben Seemeilen südöstlich der Insel Cabrera. Ebenfalls vor Cabrera wurde wenig später ein weiteres Boot mit 17 Nordafrikanern abgefangen.

Kurz nach 5 Uhr entdeckten Einsatzkräfte an der Küste von Formentera eine weitere Patera mit 21 Personen nordafrikanischer Herkunft. Auch auf Ibiza kam es zu einer Ankunft: Am frühen Morgen wurden 18 Nordafrikaner aufgegriffen. Am Nachmittag und Abend des Montages wurden auf Formentera drei Boote mit insgesamt weiteren 53 Nordafrikanern abgefangen.

58 Migranten erreichten die Balearen am Dienstag

In der Nacht auf Dienstag setzte sich die Ankunftswelle fort: Drei weitere Boote mit 58 Migranten wurden von Seenotrettern und Guardia Civil gestoppt. Um 0.20 Uhr retteten sie südlich von Formentera 24 Nordafrikaner. Gegen 1.45 Uhr entdeckten die Rettungseinheiten nahe Cabrera eine weitere Patera mit 20 Migranten. Schließlich fingen sie um 5.30 Uhr südlich von Mallorca ein drittes Boot mit 14 Personen ab.

Nach offiziellen Angaben sind damit seit vergangenem Montag (11.8.) 1.068 Menschen auf 63 Booten auf den Balerean-Inseln gelandet. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 kamen auf den Routen übers Mittelmeer 4.649 Migranten auf den Balearen an.

Betreuung von Minderjährigen in Notlage

Besonders dramatisch stellt sich die Situation für unbegleitete Minderjährige dar. Das Institut für Soziale Angelegenheiten auf Mallorca (IMAS) spricht laut dem Online-Portal "Crónica Balear" von einer „historischen Überlastung“ des Systems. Aktuell sei das Aufnahme- und Betreuungssystem für Kinder und Jugendliche um 1.150 Prozent überbelegt.

Bisher haben im August bereits 36 unbegleitete Minderjährige die Inseln erreicht – mehr als im gesamten Vorjahresmonat. IMAS-Vizepräsidentin Magdalena García Gual warnte, dass unter diesen Bedingungen das Modell einer auf Integration ausgerichteten Betreuung zusammenzubrechen drohe: „Wir arbeiten weit über unserer Kapazität, die Ressourcen sind nicht unbegrenzt.“

Forderung nach Unterstützung aus Madrid

Das IMAS fordert deshalb dringend zusätzliche Mittel und eine offizielle Anerkennung der Balearen als eigene Migrationsroute, um etwa Frontex zur Unterstützung einsetzen zu können. Diese Forderung kam vergangene Woche auch seitens der balearischen Ministerpräsidentin Marga Prohens. Mehr dazu lesen sie hier.

Auch eine sofortige finanzielle Hilfe des Zentralstaates ist laut García notwendig, um die Versorgung der Minderjährigen sicherzustellen. Zwei von drei Kindern, die aktuell in den Einrichtungen des IMAS betreut werden, sind unbegleitete Migranten. Ohne schnelle Maßnahmen drohe das gesamte System der Kinder- und Jugendhilfe zu kollabieren.