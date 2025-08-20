"Prekär und unzureichend": Aktivisten kritisieren angesichts der Notsituation Lücken im Hilfssystem für Boots-Migranten

Die massenhafte Ankunft von Booten an den Küsten von Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera – seit Montag (11.8.) bis Mittwoch (20.8.) 11 Uhr waren es 1.144 Personen – hat eine gravierende humanitäre Situation offengelegt, in der die institutionelle Betreuung sich laut dem Sprecher der Plattform Les Balears Acollim (Die Balearen nehmen auf), Carlos Martín Ciscar, als „prekär und unzureichend“ erweise. Während die Zahlen der Ankünfte in die Höhe schnelle, laste die Verantwortung für Hilfeleistungen auf den Schultern von Vereinen und Freiwilligen.

Konkret prangert Martín den „alarmierenden Mangel an Ressourcen“ an, der die Versprechen der Verwaltungen widerlege – obwohl die Situation „seit Monaten absehbar“ gewesen sei, berichtet der Aktivist der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Migranten zwischen CATE-Zentrum und Hafen

Die Einschätzung von Martín ist nichts Neues, sondern die Offenbarung einer Lage, die sich besonders in den vergangenen Monaten wiederholt. Die sichtbarste und greifbarste Szene des Migrationsdramas auf Mallorca spielt sich am Fährhafen von Palma ab.

Die Migranten werden nach ihrer Rettung und Identifizierung in das Zentrum für die vorübergehende Betreuung von Ausländern (CATE) von Son Tous außerhalb von Palma gebracht. Dort dürfen sie gesetzlich nicht länger als 72 Stunden bleiben. Danach geht es für die Migranten in Transportern der Nationalpolizei weiter zur Fährstation, wo sie zurückgelassen werden, bis ein Schiff sie auf das Festland bringt. Genau an diesem Punkt verschwindet die institutionelle Betreuung – und die Solidarität der Bürger greift ein.

Freiwillige übernehmen Versorgung

Der Sprecher von Les Balears Acollim beschreibt, wie am Montag (18.8.) die Freiwilligen der Plattform eine Gruppe von fast sechzig Personen unterstützten – darunter vier Frauen – aus verschiedenen Ländern wie Somalia, Algerien, Sudan und Pakistan.

Die Situation sei „geprägt von einem Mangel an Mitteln, Personal, Materia und fehlender fast vollständige Abwesenheit vom Rotem Kreuz“, beklagt Martín. Die Freiwilligen würden die Betreuung fast vollständig übernehmen.

Am Montagnachmittag stellte eine rund fünfzehnköpfige Gruppe von Freiwilligen zubereitetes Essen (von Nudelsalat bis Fleisch und Obst), Wasser und die notwendige Betreuung für die Migranten bereit. Die Hilfe des Roten Kreuzes beschränke sich laut Martín auf das „übliche Kit“, das nach Meinung der Freiwilligen für die langen Wartezeiten unzureichend sei. Viele der Migranten „hatten seit über einem Tag nichts gegessen und waren von der Überfahrt physisch und emotional erschöpft“, so Martín.

Ein halber Fortschritt: nächtliche Öffnung

Seit den Beschwerden verschiedener Bürger und Organisationen im Juli sei laut Martín die einzige greifbare Veränderung die dauerhafte Öffnung der Fährstation – eine Maßnahme, die seine Organisation lange gefordert hatte, um zu verhindern, dass Menschen im Freien übernachten müssen.

Sichere Nacht für Migranten: Neues Schutzangebot im Hafen von Palma / APB

Zwar können sich die Migranten nun nachts vor Kälte schützen, die Toiletten benutzen und vor allem ihre Handys aufladen, um mit ihren Familien zu kommunizieren. Doch der Sprecher betont, dass „die Betreuung offenbar dieselbe bleibt“. Die Versprechen der Staatssekretärin für Migration Pilar Cancela bei ihrem Besuch im Juli sowie des Regierungsdelegierten Alfonso Rodríguez Badal, „die Hilfen zu verbessern“, hätten sich kurzfristig „offenbar nicht materialisiert“, so Martín.

Notstand bleibt aus

Der Sprecher von Les Balears Acollim erkennt den „guten Willen“ von Rodríguez Badal und den Institutionen zwar an, bedauert jedoch, dass die Ausrufung eines „Notstands“, die alle nötigen Mittel mobilisieren würde, „unseres Wissens nicht unmittelbar erfolgen wird“.

Er vermutet, dass die Ressourcenmobilisierung wegen der Waldbrände auf dem Festland die Maßnahmen verzögere, betont aber, dass die staatlichen Institutionen in der Lage seien, eine „würdige Antwort“ auf die Lage zu geben.

Erst Anfang der Woche hatte auch die Gewerkschaft der Guardia Civil Mängel an der Priorisierung von Rettungseinsätzen im Zusammenhang mit Bootsmigranten beklagt.