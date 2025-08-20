Nach Wetterwarnung auf Mallorca: Wo es am meisten geregnet hat

Die angekündigten Regenfälle am Mittwoch (20.8.) haben vor allem die Inselmitte getroffen. Wie der spanische Wetterdienst Aemet bekanntgab, fielen in Campos bis 16 Uhr 37,8 Liter pro Quadratmeter. In Porreres waren es 13,6 Liter. Auch an der Ostküste kam es zu Niederschlägen. In Portocolom wurden am Nachmittag 12 Liter pro Quadratmeter gemessen.

Aemet hatte ab den Mittagsstunden für Teile der Insel die zweithöchste Warnstufe Orange ausgegeben. Seit 18 Uhr sind alle Wetterwarnungen aufgehoben. /pss