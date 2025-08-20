Warnstufe Orange auf Mallorca: Wann kommen denn nun die heftigen Gewitter und der Starkregen?

Der spanische Wetterdienst Aemet hat einen Wetterumschwung für Mallorca prophezeit. Am Mittwoch gilt mancherorts die Warnstufe Orange, die am Donnerstag auf die ganze Insel ausgeweitet wird. Dabei ist es gar nicht so sicher, dass das Unwetter die Insel erreicht. Aemet selbst gibt eine Wahrscheinlichkeit von 40 bis 70 Prozent an. Der Regenradar zeigt eher leichte Schauer.

Laut Aemet gilt die Warnstufe Orange im Süden, Osten und der Inselmitte von 12 bis 18 Uhr. Sie wird sowohl für heftige Gewitter als auch für Starkregen mit bis zu 50 Liter Niederschlag binnen einer Stunde ausgegeben. Im Norden und Westen gilt "nur" die Warnstufe Gelb. Die Regenmenge beträgt hier 30 Liter.

Mittags könnte es in Palma gewittern

Der Mittwoch ist bislang sonnig gestartet, der Himmel ist im Süden um Palma blau. Über den Norden der Insel ziehen bereits die ersten grauen Wolken. Dort regnet es gegen 10 Uhr auch zuerst. Gegen 11 Uhr dürfte laut Regenradar auch die Tramuntana nass werden. Ab 12 Uhr setzt der Regen in Palma ein, im Verlauf der nächsten Stunde kommt Gewitter hinzu. Im weiteren Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Ab 17 Uhr dürfte bereits die Regenwahrscheinlichkeit stark sinken.

Die Temperaturen stürzen wohl stärker ab als anfänglich von Aemet vorhergesehen. Von der Hitzewelle geht es nun in Höchstwerte von 28 bis 29 Grad über, im Süden wird eventuell die 30-Grad-Marke geknackt. Die Wettervorhersage dürfte Palma, Sóller und Valldemossa füllen. Wer kann, sollte woanders hinfahren.

Warnstufe am Donnerstag wohl zu hoch

Auf die Temperaturen in der Nacht hat das vorerst keine Auswirkungen. Bei um die 20 Grad bleibt es warm. Von Mitternacht bis 9 Uhr gilt die Warnstufe Orange inselweit. Aemet rechnet damit, dass besonders die Küstengebiete vom Unwetter betroffen werden. Wobei die Wahrscheinlichkeit mit 40 bis 70 Prozent erneut nicht allzu hoch ist. Schauen wir erneut auf den Regenradar: Der zeigt, wie die Unwetterfront südlich an der Insel vorbeizieht und gegen 4 Uhr ein paar Regentropfen in Palma hinterlässt. Nördlich davon dürfte es sogar trocken bleiben.

Ab Freitag scheint wieder die Sonne bei geringer Regenwahrscheinlichkeit, die Temperaturen steigen am Wochenende wieder auf bis zu 35 Grad.