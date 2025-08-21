Balearen als "Haupttor der irregulären Migration in Europa": Inseln wollen Hilfe aus Brüssel fordern

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens hat sich am Donnerstag (21.8.) sehr besorgt über den Zustrom von Booten geäußert, in denen immer mehr Migranten auf dem irregulären Seeweg die Inseln erreichen. Allein in den vergangenen zwei Wochen waren rund 1.500 Menschen aus Nordafrika auf die Balearen gekommen. „Wir stehen vor einer noch nie dagewesenen Situation. Die Balearen sind zum Haupteingang der irregulären Migration in ganz Europa geworden", so Prohens bei einem Treffen mit den vier Präsidenten der Inselräte von Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera.

"Unhaltbare Situation"

„Im bisherigen Jahresverlauf sind mehr als 4.700 Migranten angekommen, doppelt so viele wie im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt. In den letzten zwei Wochen waren es 1.500 – eine Zahl, die es so noch nie gegeben hat. Die Daten zeigen, dass die Route Algerien–Balearen die am stärksten wachsende in ganz Europa ist. Wenn nicht sofort gehandelt wird, um diese Route zu stoppen, wird die Situation unhaltbar werden“, erklärte die Präsidentin Marga Prohens.

Die konservative Politikerin übte zudem scharfe Kritik an der sozialistischen Zentralregierung von Pedro Sánchez, der „weiterhin im Urlaub sei, während er die Probleme des Archipels ignoriere“. In diesem Zusammenhang forderte sie vom Präsidenten, „die Zusammenarbeit mit Algerien wieder aufzunehmen, um die Migrationsströme zu kontrollieren“ und so den Ansturm von Booten einzudämmen. Aktuell weigert sich das Land, Menschen zurückzunehmen, die Spanien abschieben will.

Prohens sieht einen direkten Zusammenhang zu dem aktuellen Flüchtlingsstrom auf die Balearen. „Dieser Trend begann ab dem Moment, in dem Sánchez einseitig die historische Position Spaniens zur Westsahara im Verhältnis zu Marokko änderte. Ab da bracht Algerien den Freundschaftsvertrag mit Spanien. Die Migrationspolitik muss sich darauf konzentrieren, dass sie nicht mehr hierherkommen“, stellte Prohens klar.

Mögliche Unterstützung durch Frontex

Ein weiterer Punkt, der ebenfalls in der Sitzung zwischen der konservativen Parteivorsitzenden und den vier Inselräten behandelt wurde, ist die mögliche künftige Präsenz der Europäischen Agentur für Grenz- und Küstenwache (kurz: Frontex) auf den Balearen. Das EU-Organ ist für den Schutz der Außengrenzen des Schengen-Raums zuständig. Ob Frontex auf den Inseln mehr Gewicht bekommt, soll in einem Treffen von Prohens mit dem zuständigen Migrationskommissar Magnus Brunner im September erörtert werden. „Sie verfügen über auf Grenzschutz spezialisierte Einsatzkräfte, über Luftmittel, Drohnen, und sie wissen, wie sie mit den Menschen umgehen müssen, die an unseren Küsten ankommen“, betonte die Präsidentin.

Darüber hinaus hat die Regionalregierung angekündigt, dass sie Rechtsmittel gegen die Entscheidung aus Madrid einlegen wird, die besagt, dass die Inseln zusätzlich zu den "eigenen" Migranten auch 59 minderjährigen Migranten aufnehmen soll, die in anderen Regionen Spaniens angekommen sind. Die Balearen seien damit überfordert, sich angemessen um so viele unbegleitete Minderjährige (kurz: "menas") zu kümmern.

Rassismusvorwürfe aus Madrid

Am Donnerstagnachmittag reagierte die zentralspanische Ministerin für Jugend und Kindheit, Sira Rego mit schweren Vorwürfen auf die angekündigte Klage von Prohens. „Es ist nicht fehlende Ausstattung, es ist Rassismus“, bekräftigte Rego in einem Post im sozialen Netzwerk Bluesky. Vertreter der balearischen Landesregierung seien „nicht einmal“ zur letzten Sitzung der Sektoralen Kindheitskonferenz erschienen, bei der die Verteilung von außerordentlichen Mitteln in Höhe von 22 Millionen Euro für die Balearen, die Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla beschlossen werden sollte, betonte Rego. Tatsächlich hatte dieses wichtige Treffen abgesagt werden müssen, nachdem die Vertreter der Balearen und anderer von der Volkspartei (PP) regierten Regionen ferngeblieben waren.