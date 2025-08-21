Buschbrand in Inca: Feuerwehrmann bei Löscharbeiten schwer verletzt

Bei einem Buschbrand auf Mallorca am Mittwoch (20.8.) haben sich fünf Personen Verletzungen zugezogen. Ein Feuerwehrmann erlitt bei den Löscharbeiten in Inca Verbrennungen zweiten Grades an Armen und Beinen, vier Menschen mussten wegen Rauchvergiftungen behandelt werden.

Nach Angaben der Rettungskräfte brach das Feuer gegen Mittag an der Avinguda Jaume I aus, in unmittelbarer Nähe mehrere Geschäfte und Bars sowie des Stadions von Constància Inca. Innerhalb von kurzer Zeit schossen hohe Flammen in den Himmel.

Der Löschhubschrauber "Milana" beim Einsatz in Inca. / BOMBERS DE MALLORCA

Ein Hektar Land verwüstet

Die Feuerwehrleute des Inselrats rückten mit acht Löschfahrzeugen aus Inca und Alcúdia an. Auch der Löschhubschrauber "Milana" kam zum Einsatz. Zusätzlich eilten Feuerwehrleute der Umweltbehörde Ibanat an die Brandstelle. Sie konnten die Flammen löschen, bevor diese auf die nahegelegenen Gebäude übergriffen. Ersten Erkenntnissen zufolge verwüsteten die Flammen rund einen Hektar Land. /jk